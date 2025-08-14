Los adultos mayores están a unos días de recibir su siguiente pago de $6,200 pesos de la Pensión Bienestar; entérate cuándo depositan el apoyo económico en septiembre y quiénes lo recibirán primero en este mes. Conoce las fechas tentativas y apúntalas en tu calendario para que planees tu visita al Banco del Bienestar.

La Pensión Bienestar para Adultos Mayores es uno de los programas sociales que más beneficiarios tiene registrados; de acuerdo con datos de los Programas para el Bienestar, en 2025 se apoya a más de 12 millones de personas de la tercera edad con el pago de $6,200 pesos de manera bimestral.

El último depósito que se realizó de la Pensión Bienestar fue en el mes de julio, por lo que en unas semanas comenzará la entrega de dinero para todos los inscritos en este programa social, el cual también podría abrir inscripciones próximamente.

Recuerda que para ser beneficiario de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores es importante que tengas 65 años o más, ser mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización con domicilio actual en la República Mexicana, contar con acta de nacimiento, identificación vigente, CURP, comprobante de domicilio y Formato Único de Bienestar.

Fecha probable del pago Bienestar para adultos mayores en septiembre 2025

Hasta el momento, las autoridades no han compartido de manera oficial las fechas de pago del siguiente depósito de la Pensión Bienestar, sin embargo, se espera se realice en los primeros días del siguiente mes, es decir, el lunes 1 de septiembre.

Esta sería la fecha tentativa del depósito, no obstante, te recomendamos estar al pendiente de los avisos que emitan las autoridades a través de sus canales oficiales de comunicación, como Facebook, X y WhatsApp.

¿Quiénes recibirán primero el pago de septiembre de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores?

Con base en calendarios anteriores, los primeros en recibir la Pensión Bienestar en septiembre serían los adultos mayores cuyo primer apellido comience con las letras A,B, C, D y E.

¿Cuándo me puedo registrar para la pensión de adultos mayores 2025?

Por el momento, no hay registro para la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, aunque las autoridades habían asegurado que se abrirían inscripciones cada dos meses. La última convocatoria fue en junio, por lo que se espera que las personas de la tercera edad, mayores de 65 años, puedan solicitar el pago de $6,200 pesos durante lo que queda del agosto.

¿Cómo registrarse para el apoyo de 60 a 64 años?

La Pensión Bienestar que tiene convocatoria abierta es la de Mujeres de 60 a 64 años; los requisitos para registrarse son los siguientes:

Identificación oficial vigente.

Acta de nacimiento.

CURP.

Comprobante de domicilio.

Teléfono de contacto.

Llenar formato bienestar.