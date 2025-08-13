Las autoridades abrieron los registros para aquellos mexicanos que están interesados en pedir una Vivienda del Bienestar, sin embargo, dichas inscripciones no estarán disponibles en toda la República Mexicana, sino únicamente en 20 estados. ¿Hay registro en la Ciudad de México y en el Estado de México? Te compartimos las ubicaciones de los módulos para que acudas lo antes posible a solicitar tu casa de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

El programa de viviendas del Bienestar busca apoyar a los mexicanos que no cuentan con un hogar propio para ellos y sus familias; el gobierno trabaja en la construcción de casas de entre 40 y 60 metros cuadrados, las cuales entregará a los solicitantes beneficiados, con todos los servicios, como agua y luz.

Para poder llevarte una casa de la Conavi es muy importante que cumplas con varios requisitos y entre los principales es que seas mayor de 18 años y tengas dependientes económicos.

Hace unos días las autoridades anunciaron que a partir del 11 de agosto estará abierto el registro para todos los interesados en solicitar estas casas del bienestar; no obstante, las inscripciones sólo se llevarán a cabo en 20 estados de la República, por lo surgió la duda sobre qué entidades son, dónde se ubican y si la CDMX y el Edomex tendrán registros.

¿Quiénes podrán solicitar una vivienda del Bienestar en agosto?

Las personas que podrán solicitar una vivienda del Bienestar son aquellas que vivan en los siguientes estados:

-Baja California.

-Campeche.

-Chiapas.

-Colima.

-Durango.

-Guanajuato.

-Guerrero.

-Hidalgo.

-Michoacán.

-Morelos.

-Nayarit.

-Oaxaca.

-Puebla.

-Querétaro.

-Quintana Roo.

-Sonora.

-Tabasco.

-Tlaxcala.

-Yucatán.

-Zacatecas.

Las direcciones de los módulos de registro los puedes encontrar en el siguiente enlace: registro vivienda del Bienestar.

¿Hay registro en la CDMX y Edomex para Vivienda del Bienestar?

De acuerdo con la información compartida por las autoridades, en esta convocatoria no habrá módulos de registro en la CDMX y Edomex; se espera que en las próximas inscripciones se habrán módulos en las dos entidades.

Horarios de registro de los módulos de Vivienda del Bienestar 2025

Estos son los horarios por estado para hacer el registro y pedir una casa de la Conavi:

-Baja California y Zacatecas: 10:00 a 16:00 horas.

-Sonora: 9:00 a 19:00 horas.

-Nayarit: 8:00 a 16:00 horas.

-Colima, Michoacán, Hidalgo, Morelos, Puebla y Quintana Roo: 9:00 a 16:00 horas.

-Guanajuato: lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y sábado de 9:00 a 13:00 horas.

-Oaxaca: 9:00 a 17:00 horas.

-Chiapas: 10:00 a 17:00 horas.

-Tabasco: 8:00 a 16:00 horas.

Campeche: 9:00 a 17:00 horas.

Yucatán: 8:00 a 16:00 horas.

-Durango: 9:00 a 18:00 horas.

-Querétaro: 8:00 a 16:00 horas.

-Guerrero: 9:00 a 15:00 horas.

-Tlaxcala: 10:00 a 16:00 horas.

Requisitos para inscribirse al programa vivienda del Bienestar

Tener 18 años o más.

Tener dependientes económicos en primer grado.

Ingreso no mayor a 2 salarios mínimos (17 mil pesos aproximadamente).

No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda.

No haber recibido apoyo previo por parte de la Conavi.

No contar con una casa propia.