¿Tu plan de internet es carísimo? Si inviertes mucho de tu dinero en este servicio, puedes probar la opción que ofrece la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual da internet por $95 pesos al mes. Checa qué necesitas para contratarlo, qué incluye este paquete y el paso a paso para solicitarlo. ¡Toma nota y no pierdas esta oportunidad!

Hoy en día, tener internet en casa o en el celular es algo necesario, incluso para algunas personas es obligatorio, debido a que necesitan de este servicio para trabajar o estudiar, según sea el caso. Un gran parte de los hogares en México cuentan con internet; del mismo modo pasa con los teléfonos móviles: para estar conectado y hacer uso de las redes sociales se requiere de Internet y de tener un plan para poder utilizarlo.

Una de las quejas que más manifiestan los usuarios de internet es el alto costo que deben pagar para poder acceder a esta herramienta; la mayoría de los planes que se ofrecen en el mercado están por encima de los $300 pesos y su costo puede elevarse si dichos paquetes ofrecen más beneficios.

Para ayudar a los mexicanos a acceder a internet a un bajo costo es que la CFE ofrece varios paquetes a un precio económico; tal es el caso del de $95 pesos mensuales, para el cual únicamente debes realizar unos pasos y listo, podrás tener internet todo el tiempo.

¿Cómo se contrata el internet de la CFE por 95 pesos al mes?

Para contratar el paquete debes llevar a cabo los siguientes pasos:

Paso 1 . Accede al portal cfeinternet.mx.

Paso 2 . Dirígete a la parte de paquetes, en específico al que dice “CFE INTERNET MÓVIL 5 GB”.

Paso 3 . Da clic en “Agrega la SIM al carrito”

Paso 4 . Selecciona el carrito y procede con el pago de $95 pesos al mes.

Paso 5 . La CFE te pedirá tu Código Postal para verificar si en la zona en la que vives está autorizada para el servicio de internet.

Recuerda que para tener acceso al internet de la CFE necesitas comprar el dispositivo MiFi, el cual tiene un precio de $1,145 pesos; al adquirirlo, el usuario recibe un mes gratuito de 5 GB de internet.

¿Qué incluye el internet de la CFE de $95 pesos al mes?

El paquete de internet más barato de la CFE ofrece:

-5 GB de datos por mes.

-Uso en redes sociales y navegación básica.

¿Cuánto cobra la CFE por internet?

La CFE ofrece distintos paquetes de internet:

-CFE internet móvil 10 GB: $165 pesos al mes.

-CFE internet móvil 20 GB: $265 pesos al mes.

-CFE internet móvil 30 GB: $365 pesos al mes.

-CFE internet móvil 50 GB: $450 pesos al mes.

-CFE internet móvil 80 GB: $785 pesos al mes.

-CFE internet móvil 100 GB: $995 pesos al mes.

¿Qué tan recomendable es el internet de CFE?

De acuerdo con usuarios, el servicio de Internet de la CFE es bueno y ofrece una navegación rápida, sin embargo, los datos se consumen rápido, por lo que tendrías que estar recargando el saldo constantemente.