La Beca Rita Cetina ya anunció su próxima convocatoria de registro: el 15 de septiembre la plataforma estará abierta para que los padres de familia inscriban a sus hijos estudiantes de secundaria para que reciban el apoyo de $1,900 pesos bimestrales. Ante el anuncio de este periodo de registro surgió la duda sobre cuándo podrán solicitar la beca los niños de primaria y preescolar; te contamos lo que se sabe.

La Beca Rita Cetina abrirá un nuevo periodo de registro en el cual podrán solicitar el apoyo económico aquellos que cumplan con los requisitos establecidos por el programa de Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con lo informado por dicha plataforma, los requisitos para que una familia pueda recibir la Beca Rita Cetina en caso de tener estudiantes de secundaria cursando este nivel educativo son:

Tener algún hijo o hija inscrita en una escuela secundaria pública de modalidad escolarizada.

No recibir de manera simultánea otra beca educativa para el mismo fin otorgada por alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal.

¿Cuándo puedo inscribir a mi hijo de primaria y preescolar a la beca Rita Cetina 2025?

Aunque las autoridades informaron que los registros de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria y preescolar se harían en septiembre, hasta ahora no se ha confirmado la fecha, ya que únicamente dijeron que en dicho mes se llevará a cabo la inscripción de jóvenes de secundaria.

Se espera que en los próximos días los encargados de este programa social aclaren cuándo se hará el registro de los estudiantes de preescolar y primaria, por lo que te sugerimos mantenerte al pendiente.

¿Quiénes pueden hacer el registro a la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria el 15 de septiembre?

La madre, el padre o el tutor son los responsables de hacer el registro de los estudiantes de secundaria que deseen solicitar el apoyo económico de la Beca Rita Cetina el próximo 15 de septiembre. Sólo ellos están autorizados para realizar la inscripción ya que se deben proporcionar datos personales del menor de edad.

¿Cómo crear la Llave MX para la Beca Rita Cetina? Paso a paso

Otro requisito fundamental para registrarse a la Beca Rita Cetina es la Llave MX, una herramienta de identidad digital del Gobierno de México que ya se pide en varios trámites oficiales. Si aún no se cuenta con la llave, la puede crear desde ya siguiendo estos sencillos pasos:

Paso 1 . Ingresa al portal www.llave.gob.mx y da clic en “Crear cuenta”.

Paso 2 . Escribe tu CURP, marca la casilla "no soy un robot" y dale clic en “Continuar”.

Paso 3 . Ingresa el nombre de tu colonia y código postal.

Paso 4 . Escribe tu teléfono y correo electrónico.

Paso 5 . Crea una contraseña para tu Llave MX; anótala y guárdala en un lugar seguro.

Paso 6 . Lee el aviso de privacidad, elije la casilla "no soy un robot" y dale clic en “Finalizar”.

¿Cómo saber si ya estoy registrado en la Beca Rita Cetina?

Para que conozcas tu estatus en la Beca Rita Cetina, si fuiste aceptado o no, haz lo siguiente:

-Ten a la mano la CURP de tu hijo, hija o menor a tu cuidado.

-Entra al Buscador de Estatus en la página: buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/.

-Da clic en "No soy un robot2.

-Selecciona "Buscar".

-A continuación, el buscador te mostrará cuál es tu estatus en la beca: ACTIVA o BAJA.