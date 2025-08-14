La forma de trabajar en México cambiará una vez que se apruebe y entre en vigor la jornada laboral de 40 horas: los turnos y los horarios no serán como hasta ahora se implementan, tampoco los días de la semana trabajados; aquí te contamos cómo serían los horarios a partir de 2026 si se comienza a aplicar la reducción de la jornada.

El tema de la jornada laboral de 40 horas avanza en el país: las autoridades encargadas de que se implemente dicho cambio han señalado que, de aprobarse, se aplicará de manera gradual, por lo que poco a poco se llegaría a este modelo en el que se reduzcan de 48 a 40 horas.

El pasado mes de julio se llevaron a cabo Foros para la Implementación de la Semana Laboral de 40 horas, en los cuales la subsecretaria de Empleo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Quia Chávez Domínguez, destacó que este cambio “se realizará de manera gradual, responsable, ordenada y justa”.

“Reducir la jornada laboral no es una idea nueva y sí es una deuda pendiente, México es uno de los países donde más horas se trabaja en promedio, sin que ello se traduzca en mayor productividad o mejor calidad de vida. Al contrario, lo que demuestran diversos estudios, largas jornadas afectan la salud física y mental, reducen la convivencia familiar y limitan el tiempo de formación y recreación e incluso el desempeño laboral”, afirmó Chávez Domínguez.

Estos serían los nuevos horarios de trabajo desde 2026 con la entrada en vigor de la jornada laboral de 40 horas

La jornada laboral de 40 horas entraría de manera progresiva ya que se estaría disminuyendo dos horas por año, por lo que quedaría de la siguiente manera:

-2026: 46 horas

-2027: 44 horas

-2028: 42 horas

-2029: 41 horas

-2030: 40 horas.

La STPS propone tres modelos de horarios para los empleados, los cuales son:

Jornadas diarias cortas, de lunes a sábado, con 6 horas y 40 minutos .

. Semanas de cinco días, con jornadas de 8 horas y dos días de descanso.

Modelo de cuatro días de trabajo por 10 horas, con tres días libres.

¿La jornada Laboral de 40 horas ya fue aprobada?

No, la jornada laboral de 40 horas aún no ha sido aprobada por el Congreso, sin embargo, el próximo 1 de septiembre de 2025 se presentará la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, por lo que se espera que avance y sea aceptada para su posterior aplicación.

Dicho cambio de la jornada laboral de 40 horas busca que los trabajadores tengan mejores condiciones de trabajo y, por consiguiente, su calidad de vida aumente. Este cambio de horas laborales se alinearía a los estándares internacionales y seguiría a otros países que ya aplican una reducción en las horas de trabajo, como es el caso de Chile y Ecuador.

¿Cuándo entra en vigor la jornada laboral de 40 horas?

En caso de que sea aprobada, la jornada laboral de 40 horas entraría en vigor a partir de 2026, con una reducción inicial de 46 horas.