El regreso a clases no será igual para todos los estudiantes de México, ya que no todos los alumnos volverán en la fecha establecida por la Secretaría de Educación Pública (SEP); de acuerdo con el calendario, algunos estudiantes regresarán a las escuelas y planteles educativos por adelantado, es decir, antes del 1 de septiembre de 2025. Entérate quiénes y la fecha para que tomes tus precauciones; además, checa cuándo son los días festivos, puentes y juntas de Consejo Técnico marcadas en el ciclo escolar 2025-2026 en los que no habrá clases.

Aún faltan algunas semanas para que la mayoría de estudiantes de nivel preescolar, primaria y secundaria regresen a las aulas; desde mediados de julio, millones de alumnos de todo México se encuentran disfrutando de sus vacaciones.

Sin embargo, el periodo vacacional terminará antes de lo esperado para miles de estudiantes de México, ya que la SEP tiene presupuestado su regreso para antes de septiembre.

¿Sabes si tu hijo o hija regresa el 1 de septiembre o antes? Según lo informado, si es de los estudiantes que vuelve por adelantado, tendría que presentarse en la escuela el próximo 25 de agosto.

¿Qué estudiantes regresan a clases el 25 de agosto por adelantado según la SEP?

Los estudiantes que regresan a clases por adelantado son los del CECyT (bachillerato) y los de licenciatura del Instituto Politécnico Nacional (IPN), los cuales están incorporados a la SEP; estos alumnos vuelven a las aulas y comienzan su ciclo escolar el próximo lunes 25 de agosto de 2025.

¿Qué estudiantes regresan a clases el 1 de septiembre de acuerdo con la SEP?

Por su parte, los alumnos de educación básica de preescolar, primaria y secundaria regresarán a clases hasta el lunes 1 de septiembre de 2025, como está indicado en el calendario oficial de la SEP.

¿Cuándo termina el ciclo escolar 2025-2026?

El ciclo escolar 2025-2026 que está por comenzar inicia el próximo 1 de septiembre y concluye el 15 de julio de 2026. En total se tratan de 185 días de clases para los alumnos de educación básica de toda la República Mexicana.

Días festivos marcados en el calendario SEP del ciclo escolar 2025-2026

-Martes 16 de septiembre, Día de la Independencia de México

-Lunes 17 de noviembre, alusivo al Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana

-Lunes 2 de febrero, por el Aniversario de la Constitución de 1917

-Lunes 16 de marzo, Natalicio de Benito Juárez

-Viernes 1 de mayo, Día del Trabajo

-Martes 5 de mayo, alusivo a la conmemoración de la Batalla de Puebla

-Viernes 15 de mayo, Día del Maestro.

¿Cuándos son las vacaciones de invierno del ciclo escolar 2025-2026 según la SEP?

De acuerdo con el calendario de la SEP, las vacaciones de invierno comenzarán el 22 de diciembre de 2025 y concluyen el 6 de enero de 2026.

¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa en 2026?

Las vacaciones de Semana Santa del siguiente año serán del 30 de marzo al 10 de abril de 2026.

¿Cuándo hay suspensión de clases por Consejo Técnico?

El calendario escolar de la SEP 2025-2026 también contempla el último viernes de cada mes de suspensión de clases por Consejo Técnico Escolar. Estas son las fechas marcadas en las que podrías hacer puente:

26 de septiembre.

31 de octubre.

28 de noviembre.

30 de enero.

27 de febrero.

27 de marzo.

29 de mayo.

26 de junio.