Viajar a Estados Unidos con visa no garantiza automáticamente la entrada ni define cuánto tiempo puedes permanecer en el país. Esta decisión la toma un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) al momento de tu llegada, ya sea por aire o por tierra.

¿Quién decide cuánto tiempo puedes quedarte?

Al ingresar a Estados Unidos, los viajeros deben pasar por una entrevista con un oficial de CBP. Durante esta entrevista, el oficial puede preguntar:

Dónde te hospedarás (nombre y dirección).

Motivo del viaje.

Si tienes familiares o amigos en Estados Unidos.

Cuánto dinero llevas para tu estancia.

Con base en tus respuestas, el oficial determinará tu tiempo de estancia. En la mayoría de los casos, se otorgan hasta 180 días (6 meses) para quienes ingresan con visa de turista.

Tradicionalmente, esta fecha límite se indicaba con un sello en el pasaporte. Sin embargo, ya no siempre se estampa el pasaporte, especialmente si llegas por avión.

¿Es normal que no sellen tu pasaporte?

La automatización de procesos ha reducido el uso de sellos físicos. Ahora, los registros de entrada se hacen electrónicamente, por lo que no hay motivo de preocupación si tu pasaporte no fue sellado.

¿Cómo revisar tu permiso de estancia?

Si necesitas comprobar tu estatus legal como visitante, puedes consultar tu Formulario I-94 en línea. Este documento electrónico muestra tu fecha de entrada y la fecha límite para salir del país.

Accede a él en: https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home

En esta página puedes:

Imprimir tu I-94 como comprobante legal de admisión

Consultar cuánto tiempo más puedes permanecer en Estados Unidos .

. Ver tu historial de viajes (entradas y salidas en los últimos 10 años)

También puedes hacer estos trámites desde la aplicación móvil CBP One™.

¿Qué hacer si entraste por tierra?

Los viajeros que cruzan por frontera terrestre deben llenar el formulario I-94 si:

Viajan más de 40 km desde la frontera

Permanecerán más de 30 días en Estados Unidos.

El costo del trámite es de $6 dólares por persona, y puede pagarse en el puerto terrestre o en línea mediante tarjeta o PayPal. El I-94 se entrega electrónicamente, ya no en papel.

¿Por qué es importante el permiso I-94?

Este documento permite al gobierno estadounidense llevar un control de entradas y salidas, ya sea por motivos turísticos, educativos, laborales o de negocios. También sirve como comprobante ante empleadores, escuelas o agencias gubernamentales.

Si tu pasaporte no fue sellado al entrar a Estados Unidos, no te preocupes. Tu entrada fue registrada electrónicamente. Y si necesitas verificar tu fecha límite de salida, el sitio web del CBP te ofrece toda la información que necesitas para viajar con tranquilidad.