Solicitar una visa americana de turista puede ser un proceso estresante, especialmente cuando llega el momento de la entrevista con el oficial consular. Este encuentro, que suele durar apenas unos minutos, es decisivo: ahí se determina si tu visa será aprobada o rechazada. Por eso, llegar preparado es clave para aumentar tus posibilidades de éxito.

¿Qué sucede en la entrevista de visa?

La entrevista se realiza en un Consulado o Embajada de Estados Unidos. El oficial consular te hará preguntas basadas en la información que proporcionaste en tu formulario DS-160, por lo que es fundamental que recuerdes con precisión lo que escribiste.

Las preguntas suelen girar en torno a:

Motivo del viaje.

Lugar de destino.

Duración de la estancia.

Situación laboral y económica.

Historial migratorio.

Vínculos familiares en Estados Unidos.

Aunque la entrevista suele ser breve (menos de dos minutos en muchos casos), cada respuesta cuenta. La sinceridad, claridad y coherencia son tus mejores aliados.

¿Qué no puedes llevar al consulado de Estados Unidos?

Antes de hablar de documentos, es importante saber qué no debes llevar:

Teléfonos celulares.

Audífonos.

USBs o dispositivos electrónicos (laptops, tablets).

Alimentos.

Objetos que puedan considerarse peligrosos (como herramientas o artículos metálicos).

También deberás pasar por un control de seguridad, donde te pedirán quitarte el cinturón y el abrigo. Luego, colocarás tus huellas digitales en un escáner para confirmar tu identidad.

Documentos obligatorios para la entrevista

Aunque el proceso puede parecer complejo, los documentos obligatorios son pocos:

Pasaporte mexicano vigente.

Debe tener al menos seis meses de validez desde la fecha prevista de entrada a Estados Unidos.

Confirmación impresa del formulario DS-160.

Este es el documento base de tu solicitud. El oficial lo usará como referencia durante la entrevista.

Confirmación de la cita de la entrevista

Es el documento que te envían por correo e indica el horario y lugar de tu entrevista consular.

Documentos recomendados (no obligatorios, pero útiles)

Aunque el oficial consular puede no pedirlos, llevar estos documentos puede ayudarte a respaldar tus respuestas si surge alguna duda:

Confirmación de cita con instrucciones.

Comprobante de pago de la solicitud.

Constancia laboral (firmada por tu empresa).

Cédula profesional o título universitario.

Estados de cuenta bancarios.

Recibos de nómina.

Comprobantes de devolución de impuestos.

Documentos que demuestren vínculos familiares o propiedades en México.

Estos documentos pueden ser útiles si el oficial te pregunta sobre tu trabajo, estudios, solvencia económica o vínculos con tu país de origen. Aunque no siempre los revisan, tenerlos contigo demuestra preparación y transparencia.

¿Debo comprar boletos de avión o reservar hotel?

No. Nunca se recomienda comprar boletos ni hacer reservas antes de obtener la visa. Basta con tener claro:

El destino.

El motivo del viaje.

Las fechas tentativas.

Esto te permitirá responder con seguridad sin comprometer dinero en caso de que la visa sea negada.

Preguntas frecuentes en la entrevista

Prepárate para responder con claridad a estas preguntas comunes:

¿A qué lugar de Estados Unidos viaje?

¿Cuál es el motivo de su viaje?

¿De cuánto tiempo será su estancia y cuándo piensa partir?

¿Con quién viaja?

¿Dónde trabaja? ¿Desde cuándo labora ahí y qué actividades realiza?

¿Quién pagará los gastos de su viaje?

¿Dónde se hospedará?

¿Tiene familiares en Estados Unidos?

¿Ha viajado o estado antes en Estados Unidos?

La entrevista de visa americana no tiene por qué ser intimidante si te preparas con anticipación.