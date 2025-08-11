A partir del 2 de septiembre de 2025, el proceso para renovar la visa americana tendrá un cambio importante que afectará a millones de solicitantes en todo el mundo.

La Embajada de Estados Unidos ha anunciado que el Departamento de Estado actualizará las categorías de personas que pueden calificar para una exención de entrevista consular, lo que significa que algunos solicitantes que antes estaban exentos ahora deberán presentarse físicamente ante un oficial consular.

¿Quiénes ya NO podrán evitar la entrevista?

Uno de los cambios más significativos es que los menores de 14 años y los mayores de 79 años ya no estarán exentos de entrevista. Hasta ahora, estos grupos podían renovar o solicitar su visa sin necesidad de acudir personalmente al consulado. Sin embargo, desde septiembre, todos los solicitantes, sin importar su edad, deberán pasar por una entrevista presencial, salvo contadas excepciones.

Esto implica que:

Si una persona obtuvo su visa cuando era menor de 14 años, ya no podrá renovarla automáticamente.

Los adultos mayores de 79 años también deberán presentarse en el consulado, sin excepción.

¿Quiénes sí podrán renovar su visa sin entrevista?

A pesar de los nuevos lineamientos, algunas categorías específicas seguirán siendo elegibles para la exención de entrevista:

1. Solicitantes de visas diplomáticas u oficiales

Incluye personas que aplican para visas tipo A y G, como:

A-1, A-2, C-3 (excepto asistentes o empleados personales),

G-1, G-2, G-3, G-4,

NATO-1 a NATO-6,

TECRO E-1.

2. Renovación de visas de turista (B1/B2)

Sólo podrán evitar la entrevista quienes cumplan todos los siguientes requisitos:

Están renovando una visa B-1, B-2 o B1/B2 con validez completa.

La visa anterior venció hace menos de 12 meses.

Tenían al menos 18 años al momento de la emisión de la visa anterior.

Presentan la solicitud en su país de nacionalidad o residencia .

. Nunca se les ha negado una visa (a menos que haya sido superada o condonada).

No tienen ninguna inelegibilidad aparente o potencial.

Es importante destacar que los funcionarios consulares pueden requerir entrevistas presenciales en cualquier momento y por cualquier motivo, incluso si el solicitante cumple con todos los criterios.

¿Cómo renovar la visa sin entrevista?

El proceso consta de varios pasos:

Llenar el formulario DS-160 en ceac.state.gov, con información personal, laboral y motivo del viaje.

Crear una cuenta en ais.usvisa-info.com y seguir el flujo para realizar el pago.

Agendar cita en el CAS (Centro de Atención al Solicitante).

El sistema notificará si el solicitante califica para la exención de entrevista.

Si es elegible, se indicará cómo enviar o dejar los documentos en la sección consular correspondiente.

Finalmente, se informará cuándo recoger la visa o se enviará por paquetería.

Este cambio representa un ajuste importante en la política de visas de Estados Unidos. Si bien busca reforzar la seguridad y el control migratorio, también implica mayores requisitos y tiempos de espera para muchos solicitantes que antes podían evitar la entrevista consular.

Si estás planeando renovar tu visa, asegúrate de revisar si cumples con los nuevos criterios y prepárate para una posible entrevista presencial.