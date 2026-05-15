Luego de que esta semana la FIFA tomara posesión de los estadios mundialistas, las Chivas no podrán jugar en su casa, el Estadio Akron, deberán recibir al Cruz Azul en el Jalisco.

Este sábado se conocerá cuál de los dos equipos será el primero en pasar a la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Mx luego de que el martes pasado se disputara el partido de ida en la Ciudad de México quedando 2-2.

¿En qué canal se ve Chivas vs Cruz Azul este sábado?

Como es turno del Rebaño Sagrado de ser el anfitrión, la trasmisión en vivo de este épico partido de vuelta será por televisión de paga.

Fecha: sábado 16 de mayo

Hora: 7:07 de la noche

Sede: Estadio Jalisco

Dónde ver en México Chivas vs Cruz Azul: Amazon Prime

¿Dónde transmitirán en EU el partido de Chivas rumbo a la final de la Liga MX?

Para seguir minuto a minuto desde cualquier ciudad de Estados Unidos el partido de las Chivas Rayadas, la transmisión estará disponible por: Telemundo Deportes y Fox Deportes.

Los horarios son de acuerdo a la región en la que te ubiques.

El pase a la final del Clausura 2026 tendrá a la Nación Rojiblanca al límite de las emociones, ya que con que empaten en el marcador global aseguran su pase para disputarse la copa del torneo.

Aunque, la Máquina Cementera llega como visitantes desde muy temprano su afición ya está exigiendo compromiso del equipo para derrotar sin lugar a dudas al Guadalajara.

Cabe recordar que este próximo domingo 17 de mayo en el partido de vuelta del Pumas contra Pachuca saldrá el segundo finalista del torneo.

Aficionados de la Liga mexicana de futbol alisten sus provisiones, ya que este fin de semana promete tener las emociones al tope.

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