Jennifer Lopez demostró por qué sigue siendo un ícono de estilo al pasear por las calles de Nueva York con un look que no pasó desapercibido. La estrella, de 56 años, presumió su tonificado abdomen y lencería a la vista mientras disfrutaba de un recorrido por la ciudad el pasado miércoles, captando la atención de transeúntes y cámaras por igual.

La cantante y actriz llegó con elegancia al hotel Four Seasons, en el marco de la promoción de su próxima comedia romántica para Netflix. Su aparición coincidió con el reciente revuelo generado por su evidente química con su compañero de reparto, Brett Goldstein, con quien protagoniza la cinta Office Romance.

Para la ocasión, JLo eligió un atuendo que combinó sofisticación y sensualidad. Destacó un top negro estilo bralette que dejaba al descubierto su abdomen trabajado, acompañado por unos pantalones de tono camel de tiro bajo y una chaqueta a juego. El detalle que más llamó la atención fue la lencería visible que asomaba por encima del pantalón, aportando un toque atrevido.

El look se completó con unos elegantes tacones abiertos en color camel y un pequeño bolso de mano con estampado de leopardo. En cuanto al maquillaje, optó por un rubor que resaltaba sus pómulos y un labial nude.

La propia artista compartió más detalles de su vestuario a través de sus historias de Instagram, donde posó en un amplio pasillo con gran seguridad y estilo. En los videos, se le ve caminar con firmeza hacia la cámara, reafirmando la confianza que la caracteriza.

Jennifer Lopez está muy activa en la promoción de su nueva película, cuyo estreno está programado para el 5 de junio en Netflix. Office Romance cuenta además con un elenco destacado que incluye a Betty Gilpin, Edward James Olmos, Amy Sedaris y Tony Hale

La trama sigue a Jackie, interpretada por Lopez, una estricta directora ejecutiva que impone una política anti relaciones dentro de su empresa, la cual comienza a tambalear cuando un atractivo abogado entra en escena, poniendo a prueba sus propias reglas.

Jennifer López inició con fuerza el 2026, pues realizó su primera residencia en el Colosseum at Caesars Palace de Las Vegas, Nevada.

JLo reflexionó hace tiempo, con Interview Magazine, sobre las altas y bajas que cada persona experimenta durante su vida. “Es un proceso que dura toda la vida. Creo que eso es lo que me encanta de la vida, que no hay un punto de llegada. Solo se puede mejorar y crecer si uno lo desea”.

La también actriz admitió que hubo un momento donde creyó haber encontrado la plenitud. “Pensé que lo había resuelto, y luego la vida me dice: ‘Veamos si realmente has aprendido esa lección’. Y no había sido así. Ahora lo entiendo de una manera mucho más profunda. ‘Está bien, hice esto. Esto es lo que debería haber visto al principio, esto es lo que no miré’. Esas cosas son las verdaderas lecciones”, añadió.