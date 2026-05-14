Después de las acusaciones que hizo Pati Chapoy en su contra por presunto robo, Alex Bisogno, hermano de Daniel Bisogno, le respondió lanzando una fuerte amenaza y llamándola “siniestra”. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo?

Según comentó el presentador en el programa Chismorreo, todas las declaraciones que ha hecho Pati en su contra son “calumnias” que ha usado para atraer el rating de su programa de espectáculos.

“Es una mercenaria del periodismo de espectáculos, y por rating es capaz de cualquier cosa, pero por venganza mucho más, quienes la conocen me darán la razón”, señaló. Según dijo, los ataques de Pati en su contra muestran “su decadencia como periodista y como ser humano”.

Agregó que nunca culpó a la periodista de haber matado a su madre, sino que mencionó que su mamá había tenido una recaída de salud al enterarse de que Daniel Bisogno había sido intubado a través de Ventaneando.

Aunado a esto, Alex se defendió de las acusaciones de robo hechas por la periodista en varias ocasiones, señalando que las pertenencias en cuestión fueron robadas desde mucho antes de que Daniel muriera y que incluso hay una demanda en curso y grabaciones al respecto.

“Demuéstreme que yo robé cosas de la casa de Daniel, demuestre que yo saqué cosas que no me pertenecían, demuestre que yo tomé arte de su casa... Daniel ni arte tenía; demuéstreme que yo tomé botellas de alcohol, que si así hubiera sido, ¿qué? ¿también se las pensaba tomar Micaela?”, señaló.

“Usted no quiere a nadie, usted es una persona oscura, siniestra, que gusta de herir y destruir a las personas que le estorban, esa es la realidad (...) Ya no pienso pelear con usted, me quedaré sentado viendo cómo el karma hace su trabajo”, dijo.

Ante la polémica que protagonizan ambos presentadores de televisión por los dimes y diretes, Alex lanzó una amenaza contundente a Pati Chapoy, asegurando que tiene muchos secretos sobre su historia con Sergio Andrade que podría revelar si continúa la controversia.

“Ya veo que le gusta hablar de las familias. Si gusta (..) podemos hablar de la suya. Le garantizo que hay mucho más que cortar que en la mía. Ahí encontraremos traiciones, nepotismo, mantenidos y hasta hermanos abusivos, no me haga platicarlo”, amagó.

“La gente está ansiosa de saber información de otros temas, como el maltrato psicológico a sus colaboradores, y hasta información del caso de Sergio Andrade y Gloria Trevi. Tengo mucho que contar, no me gustaría meterla en más problemas (...) Usted dice, ¿le seguimos o le paramos?”, agregó.

¡En EXCLUSIVA! Alex Bisogno ROMPE EL SILENCIO y este es el mensaje que tiene para Pati Chapoy, en #Chismorreo 🚨 pic.twitter.com/IUEEjNLwYU — Chismorreo (@ChismorreoTv) May 13, 2026

¿Qué pasó entre Alex Bisogno y Pati Chapoy? Así la polémica entre ambas figuras

La respuesta de Alex surgió días después de que explotara la polémica por las acusaciones que hizo Pati Chapoy durante una entrevista con Matilde Obregón, en la que afirmó que entró a la casa de su hermano Daniel poco después de haber muerto para robarle piezas de arte y otras pertenencias.

Chapoy dijo: “Él tenía las llaves de la casa de Daniel. Se metió a la casa de Daniel, ya fallecido, se llevó el arte, se llevó la cava, incluso se llevó la cafetera”.

Y agregó: “Ya no te quiero platicar más de la ropa y de los enseres de Daniel”. Según la presentadora de Ventaneando, el robo fue confirmado por la esposa de su colaborador, Cristina Riva Palacio, a pocas horas de haber fallecido.

Esta no ha sido la única ocasión que Chapoy ha hecho tales acusaciones, durante la celebración del 30 aniversario del programa de TV Azteca, la periodista afirmó que Alex entró a la casa de Daniel y “saqueó todo lo que pudo, cuando sabía que esa casa y las pertenencias de Daniel le corresponden a la hija de Daniel”.

Además de las acusaciones, la presentadora también habló de la mala relación que ha tenido con Alex desde hace algunos años porque presuntamente él la acusó de haberle cerrado las oportunidades laborales en la empresa y de haber sido la causa de sus despidos.

Aunado a esto, Chapoy señaló que Alex la ha acusado de haber “matado a su madre”: “Alejandro Bisogno no se ha portado bien de muchas formas y fue muy desagradable el que él se atreviera a decir que yo había matado a su mamá. No es un tema menor, es una agresión enorme y por eso le puse un alto”, señaló la comunicadora.