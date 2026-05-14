Heidi Klum acaparó la atención de propios y extraños durante su reciente aparición en el Festival de Cine de Cannes, que dio arranque esta semana con un sinfín de invitados de alto perfil en la industria del cine.

La supermodelo acaparó la atención ataviada con un impresionante vestido verde manzana, hecho con lentejuelas y diseñado al estilo strapless, con corsé, escote circular y falda larga, estilo sirena, con cola larga.

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Al vestido, firmado por la casa Raisa Vanessa, le sumó un par de sandalias de tacón de aguja y exclusiva joyería de diamantes, incluidos anillos y pendientes brillantes, así como gafas solares oscuras.

La supermodelo alemana destacó su belleza con maquillaje en tonos bronceados, pero glamorosos: usó labial nude, blush color canela y sombras en los párpados; su cabello se lució peinado en mechones ondulados.

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La estrella de las pasarelas asistió con dicho outfit a un evento organizado por House of Magnum frente a la Costa Azul junto al estilista de las celebridades Law Roach, con quien caminó por la pasarela mientras comían paletas heladas de la marca.

Heidi Klum, de 52 años, recientemente fue tema de conversación, y hasta de críticas, por su asistencia a la MET Gala 2026 a la que llegó luciendo como una estatua viviente.

Klum se robó las miradas durante la gala al apostar por uno de los looks más extravagantes y teatrales de la noche más grande de la moda. Con el tema Arte del vestuario y el código de vestimenta La moda es arte, la supermodelo apareció transformada en una especie de estatua blanca.

Su atuendo, cubierto de detalles esculturales con apariencia de piedra, recordó tanto a la Estatua de la Libertad como a figuras clásicas de la antigua Grecia.

La transformación incluyó prótesis completas en el rostro, elemento que inmediatamente hizo que muchos usuarios compararan el look con los icónicos disfraces de Halloween por los que Klum se ha vuelto famosa.

En redes sociales, las reacciones no tardaron en aparecer. Algunos fans celebraron su creatividad con comentarios como: “Heidi Klum encontró un segundo Halloween en la Met Gala”, mientras otros aseguraron que el atuendo era “inquietante” o simplemente imposible de ignorar.

Pese a lo impactante del diseño, Heidi aseguró durante una entrevista con Ashley Graham que el vestido era más cómodo de lo que parecía, ya que le permitía moverse con libertad durante el evento.