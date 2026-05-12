La más reciente presentación de Belinda en la Feria de Puebla 2026 fue exitosa y generó polémica, esto debido a que según fans la cantante presuntamente habría lanzado una indirecta a Ángela Aguilar en la que se estaría burlando de ella. ¿Qué dijo? El momento quedó captado en video y ha dado mucho de qué hablar.

La supuesta rivalidad y enemistad entre Belinda y Ángela Aguilar tiene muchos años y se comenta que comenzó desde que la intérprete de “Lo siento” era novia de Christian Nodal.

De acuerdo con las especulaciones de fans, Belinda siempre habría tenido duda sobre sus verdaderas intenciones con Nodal; en algún momento los internautas comentaron que la cantante de “Egoísta” desconfiaba de la integrante de la dinastía Aguilar, pues creía que quería algo más con el ahora llamado Forajido.

Todos estos sentimientos habrían quedado al descubierto en las palabras que dijo Belinda en su más reciente presentación en la Feria de Puebla: “ No sé por que estoy tan encuerada, por favor, mi marido me va a matar, pásenme una chamarra, por fa ” , comentó la artista, palabras que rápidamente fueron relacionadas con las que mencionó la intérprete de “Qué Agonía”: “Pero mi abuela me regañaría si no traigo mi rebozo así que me pueden pasar mi rebozo, por favor (...) es que no me puse el anillo con los guantes y se iba a enojar mi esposo”.

Aunque la cantante no mencionó nombres directamente, internautas comenzaron a asegurar que la frase iba dirigida a Ángela porque se estaría burlando de que la “regañaría” su pareja, además de que Belinda se cubrió con una chamarra, como lo hizo Ángela con su rebozo.

La polémica provocó una guerra de comentarios entre seguidores de ambas artistas: mientras algunos usuarios defendieron a Belinda y afirmaron que todo fue una coincidencia, otros aseguraron que el mensaje fue demasiado evidente. Comentarios como “Si no hablan de ángela, no se hacen virales, pobre Belinda” , “ Jajajajajajaja ganando como siempre ”, “ Belinda puede hacer y decir lo que quiera caray, es Beli ”, “ Ni al caso, Belinda estaba en su papel de su última serie” y “Eres tremenda, Belinda” se volvieron tendencia rápidamente.

La relación pasada entre Belinda y Nodal continúa siendo uno de los temas más comentados del espectáculo y más ahora que el compositor ya está casado con Ángela y está por cumplir dos años de matrimonio.