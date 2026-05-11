Pasan las semanas y José Manuel Figueroa endurece cada vez más su postura contra su excuñada Imelda Tuñón, quien lo señaló de abusar sexualmente de Julián cuando era un niño. Ahora, el cantante no sólo subió el tono de las descalificaciones, sino que afirmó que usará "todo su poder" para enviarla a la cárcel.

Este lunes en entrevista con medios de comunicación, el cantante de "Quiero y necesito" explotó: "Voy a atacar al máximo porque estoy ofendido, porque destruyó la poca ilusión que tenía de ver en los ojos de mi sobrino a Julián... (Imelda) se cag** arriba de eso esta ***ja. Perdón no tengo otras palabras para la ignorancia, para lo estú*** y loca que está".

Lamentó los señalamientos de Imelda Tuñón y afirmó que con ellos sembró la duda entre el público, por lo su familia será cuestionada por este tema toda su vida incluso, después de que él muera.

José Manuel dijo que tiene la certeza de que así pasará, dado que ya lo vivió en carne propia cuando a su padre, el cantante Joan Sebastian, se le señaló sin pruebas de tener vínculos con la delincuencia y después de su muerte, Julián siguió aclarando que eran mentiras.

Las declaraciones de Imelda Tuñón sobre un presunto abuso sexual entre los hermanos Figueroa han permeado a la posible relación familiar que el pequeño José Julián pudiera tener con su tío.

El cantante tajantemente afirmó: " La relación que pudo haber existido de mi nieto con ese niño (José Julián), la destruyó por completo. Ese niño quedó afectado por muchos años ".

Entre los controvertidos señalamientos de José Manuel Figueroa sobre el alcance de los dichos de su excuñada, explotó y prometió meterla a la cárcel.

"Más vale que lo compruebe porque si no lo comprueba y puedo meterla a la cárcel por las estupideces que dijo lo voy a hace. Voy a usar todo mi poder para que pague justo y conforme a la ley ", condenó.

¿Por qué demandó José Manuel Figueroa a su excuñada Imelda Tuñón?

El pleito que ha ido escalando entre José Manuel Figueroa e Imelda Tuñón surgió a inicios de febrero, luego de que en medio de una pelea con Maribel Guardia, en el programa de televisión De Primera Mano presentaron audios de la viuda hablando de una presunta confesión que Julián le hizo, en la que supuestamente acusó a su hermano de abuso sexual.

El audio explotó en redes, al grado que Imelda intentó desvincularse de las declaraciones al afirmar que el audio era producto de inteligencia artificial, y después aceptó el mensaje pero dijo el medio que lo difundió no tenía autorización de usar la grabación.

Sin embargo, inmediatamente salió José Manuel Figueroa a frenar la polémica que se estaba generando y exigió a su excuñada las pruebas para tales señalamientos.

Asimismo, el cantante rechazó rotundamente el delito e inició un juicio contra ella.