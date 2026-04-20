José Manuel Figueroa sigue firme en la demanda presentada contra Imelda Tuñón por daño moral tras la publicación de un audio en que ella lo señala de presuntamente haber abusado sexualmente de José Julián en la infancia.

El cantante, que busca limpiar su imagen luego de los señalamientos de su cuñada, explotó en las redes del periodista Ernesto Buitrón quien compartió una entrevista a medios que dio Imelda en la que asegura que -hasta el momento- no ha sido notificada de la demanda que interpuso José Manuel y que causaron indignación entre la familia Figueroa y Maribel Guardia.

"Yo no tengo ningún problema con José Manuel, yo hablé en una llamada... estaba platicando, chismeando con alguien", dijo Imelda Tuñón.

En dicha entrevista, Imelda detalló que la publicación del audio fue "un error de comunicación" con Gustavo Adolfo Infante "porque no le contestó el teléfono".

"No fue una declaración, al final del día eso se va a manejar legalmente, yo no tengo acceso a eso, mis abogados sí ".

Insistió en que no tuvo la "intención de que eso (el audio) saliera público".

Sin embargo, José Manuel Figueroa explotó y respondió en la publicación del periodista sobre la entrevista:

" No se filtró, la filtraste ", escribió

El hijo mayor de Joan Sebastian también aseguró que la esposa de su difunto hermano se ha negado a recibir la notificación de la demanda por que sabe las consecuencias de enfrentar dicho proceso legal.

" Atiende esa demanda porque te voy a quitar todo lo que la ley dicte. TODO ".

En otro comentario, ahondó en el tema: " No se deja notificar, pero ella sabe muy bien lo que le espera en tribunales, por eso no asiste al llamado ".

Foto: Captura de pantalla / IG- Ernesto Buitron

Asimismo, José Manuel insistió en que los comentarios que hizo Imelda Tuñón en su contra no sólo afectan su imagen pública, sino a toda su familia e incluso a Juliancito.

"La afinidad que dañaste con tu comentario ruin y con dolo sabiendo el daño que causarías filtrando esa conversación a un medio de comunicación dañó, ensució, lastimó a mi madre, a mi hija, a mi nieto ahora y siempre.

"Hasta después de muerto, muchos años después de tu comentario va a lastimar a la familia de tu hijo, ¿entiendes? Imelda".

Cabe recordar que esta polémica surgió luego de que, en el programa de espectáculos encabezado por Gustavo Adolfo Infante, se presentara el audio como una declaración hecha para el programa, sin embargo, luego Imelda dijo que fue fabricado con inteligencia artificial y en medio de la guerra de declaraciones entre los implicados.

En algunas plataformas revelaron que José Manuel impondría una demanda millonaria contra la esposa de su hermano.