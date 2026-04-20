El escándalo que rodea a Kristi Noem y a su familia debido a su esposo Bryon Noem y su segunda y extravagante vida vuelve a escalar, ahora por la filtración de unos audios donde el empresario deja “en vergüenza” a la exsecretaria de seguridad de Donald Trump.

De acuerdo con las nuevas investigaciones hechas por el Daily Mail, existe una serie de conversaciones grabadas en las que Bryon dice haber tenido una relación extramarital con una dominatrix durante más de nueve años, misma que en los audios agrede verbalmente a Kristi.

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En los mismos audios, Bryon señala que fantasea dejar a su esposa por la dominatrix, identificada como Shy Sotomayor, a quien llamaba “diosa”, y que desea transicionar de género con una cirugía y terapia hormonal.

Las nuevas indagaciones apuntan que el empresario usaba el seudónimo Jason Jackson para interactuar con Sotomayor, mismo nombre que usó para contactar a otras modelos y creadoras de contenido para adultos y para realizarles pagos por sus servicios íntimos y contenido explícito.

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Según el Daily, la relación entre Sotomayor y Noem se basaba en mensajes, llamadas y pagos constantes.

Uno de los puntos más controversiales es que, según las grabaciones filtradas, Bryon habría pedido ser llamado Crystal luego de cumplir con sus deseos de transicionar.

Las conversaciones revelan además que el empresario no reaccionaba ante insultos hacia Kristi Noem, quien en ese momento ocupaba un cargo clave en el gobierno, primero como gobernadora de Dakota del Sur y luego como secretaria de seguridad en la administración de Donald Trump.

Por el contrario, en varios intercambios habría asegurado que la dominatrix era “mejor” que su esposa y que incluso no había “ninguna posibilidad de que hubiera una comparación” entre ella y la familia Noem.

En una entrevista que le dio al Daily, Sotomayor reveló que se hartó de Noem el año pasado hasta el punto de reducir sus sesiones pagadas y presunta relación sentimental a pesar de que ganaba miles de dólares.

"Necesitaba hablar y hablar, y eso me pareció más personal de lo que me resultaba cómodo", dijo.

Algunas de las conversaciones filtradas de Bryon Noem y Shy Sotomayor dicen:

—“Que se joda tu familia”, le escribió Sotomayor a Bryon por mensaje de texto en noviembre, y más tarde calificó a toda la familia Noem de “repugnante”.

—”Me encanta” —respondió Noem.

—”Además de quién es tu esposa, nadie es más guapa que yo. Nadie es tan poderosa”, respondió Sotomayor.

“Joder, es verdad. ¿Quieres que sea mujer?”, escribió el empresario.

—”¿Quieres ser mujer para mí?” —preguntó Sotomayor.

—”Creo que sí” —respondió Noem describiendo sus deseos de convertirse en mujer.

Aunado a este tipo de conversaciones, las grabaciones filtradas revelan que Bryon le declaró su amor a la dominatrix y le pidió dejar a su pareja porque él lo haría con Kristi.

Por ahora, ni Bryon Noem ni el equipo de la exsecretaria de seguridad han dado una respuesta completa a estas acusaciones.