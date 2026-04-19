La polémica alrededor de Bryon Noem, esposo de la exsecretaria de seguridad de Donald Trump, Kristi Noem, suma un nuevo capítulo tras revelarse que habría ingresado a un programa de rehabilitación por supuesta adicción sexual, aunque lo abandonó en menos de dos meses.

La nueva bomba en la controversia de Noem, tras revelarse su segunda vida vistiéndose como mujer y financiando a modelos para adultos, fue lanzada por la presentadora Megyn Kelly, escalando la polémica más allá de la ya revelado por el Daily Mail.

De acuerdo con versiones expuestas en el podcast de Kelly, el esposo de Kristi Noem se habría inscrito en un programa cristiano enfocado en tratar conductas sexuales compulsivas que tiene como el fetiche de bimboficación, donde las mujeres transforman su cuerpo inyectándose solución salina para aumentar el volumen del pecho.

Según contó, hay mensajes filtrados donde reconoce que necesita ayuda y que se encontraba en dicho momento en “proceso” para cambiar sus hábitos y dejar en el olvido sus conductas sexuales.

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El programa al que habría acudido está vinculado a Pure Desire Ministries, el cual ofrece terapias grupales para hombres que buscan superar problemas relacionados con pornografía, adicción sexual y comportamientos compulsivos.

“Voy a empezar un programa de terapia. Es muy necesario y llevo mucho tiempo esperando. 40 días. Agradezco las conversaciones que tuvimos para conocerte mejor. Pareces una gran persona. Estoy en constante evolución”, citó la presentadora de los mensajes de texto.

Sin embargo, según los informes, Bryon Noem no completó el proceso, que suele durar varios meses y lleva a cabo 12 pasos para la recuperación, ya que lo habría dejado tras apenas 40 días.

Kelly señaló que el esposo de Kristi Noem retomó sus comportamientos y prácticas fetichistas casi inmediatamente después de abandonar la terapia. Según dijo, el empresario retomó su contacto con modelos de contenido para adultos, con características específicas, centrados en grandes senos y apariencia de “Barbie”, entre ellas la modelo Nicole Raccagno con quien presuntamente intercambió mensajes de alto contenido sexual y declaraciones afectivas, incluyendo frases como “te amo”, así como con propuestas económicas y de matrimonio.

Este nuevo episodio en el drama de los Noem se suma a investigaciones previas que señalan que Bryon habría gastado grandes sumas de dinero en plataformas como Only Fans, además de mantener relaciones virtuales durante años con distintas creadoras de contenido.

El tabloide británico detalló recientemente que el empresario tiene deudas de más de 2.6 millones de dólares, entre gastos por contenido para adultos, financiación de vida a modelos y actrices porno a las que le pagaba cirugías plásticas para aumentar sus bustos, además de créditos hipotecarios y comerciales.

Estas revelaciones han generado cuestionamientos sobre su vida privada y el impacto que podría tener en la imagen pública de su esposa, a quién Trump removió de su cargo de secretaria de seguridad de Estados Unidos en marzo pasado.