Si eres de los que retira efectivo con frecuencia, atento, porque habrá un cambio muy importante que se aplicará a partir del próximo mes de julio: bancos como BBVA, Banamex y otros anunciaron que solicitarán a los cuentahabientes un nuevo requisito para poder hacer este movimiento bancario. ¿De qué se trata? Entérate para que no sufras contratiempos.

A partir de julio de 2026, retirar dinero en México ya no será tan sencillo como antes y esto se debe a un cambio que se pondrá en marcha con el objetivo de evitar fraudes y proteger a los usuarios de bancos.

De acuerdo con las autoridades, el requisito será obligatorio y se implementará en los principales bancos del país, algo que afectará directamente a millones de usuarios que manejan efectivo.

Fue la Asociación de Bancos de México (ABM) la que a finales de 2025 informó sobre el cambio en el retiro de efectivo, precisando el documento que se tendrá que presentar y a partir de qué cantidad se solicitará.

¿Cuál es el nuevo requisito para retirar dinero a partir de julio 2026?

El cambio principal es el siguiente: si deseas retirar más de $140,000 pesos en efectivo, deberás presentar una identificación oficial vigente de forma obligatoria.

Este requisito entrará en vigor el 1 de julio de 2026 y aplicará sin excepciones.

¿A quiénes afecta esta nueva medida?

La disposición impacta principalmente a:

Personas que retiran grandes cantidades en ventanilla

Comerciantes o pequeños empresarios que manejan efectivo

Usuarios que prefieren operar fuera de medios digitales.

Considera que los retiros cotidianos en cajeros automáticos no cambian, ya que suelen tener límites mucho menores.

¿Qué pasa si no llevas identificación al hacer tu retiro?

La regla será estricta: sin identificación oficial vigente, no podrás retirar el dinero, incluso si eres cliente del banco desde hace años.

Entonces, sobre este nuevo requisito, lo que debes tener en cuenta es que: el cambio entra en vigor en julio de 2026; aplica solo para montos altos (más de 140 mil pesos); no afecta retiros comunes en cajeros y es obligatorio en todos los bancos del país.