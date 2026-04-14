¿El Servicio de Administración Tributaria (SAT) no te ha devuelto tu saldo a favor 2026? Si estás preocupado de que la autoridad fiscal no te regrese tu dinero, entonces tienes que saber cuánto podría tardarse en pagarte; conoce el tiempo de espera y el monto máximo que podrías recibir una vez que el SAT proceda a hacer la devolución de impuestos. ¡Checa esta información y toma las medidas pertinentes!

¿Aún no te cae el dinero de tu devolución de impuestos? Si presentaste tu declaración anual 2026 ante el SAT e hiciste el trámite de solicitud de saldo a favor, el siguiente paso es esperar la resolución de las autoridades y conocer cuál es su veredicto.

Es importante que consideres que el SAT puede rechazar tu solicitud y no hacer la devolución de impuestos, por tal razón, es fundamental que conozcas los estatus del trámite:

-Revisión: el SAT está checando la información de tu declaración, deducciones y cuenta bancaria.

-Rechazada: la devolución no fue aprobada; el sistema indicará el motivo, usualmente por inconsistencias en los datos o la CLABE.

-Proceso de pago: la autoridad fiscal ha emitido el pago, el cual podría reflejarse en tu cuenta bancaria en los próximos días.

¿Cuánto tarda el SAT en devolver el saldo a favor?

De acuerdo con el SAT, el plazo para efectuar la devolución es de hasta 40 días hábiles posteriores a la presentación de la declaración anual. Sin embargo, en la práctica, quienes realizan el trámite de forma correcta y sin inconsistencias pueden recibir su dinero en un periodo mucho más corto, que va de 5 a 15 días hábiles, especialmente si optan por la devolución automática.

¿De qué depende que el SAT tarde más o menos tiempo en devolver el saldo a favor?

El tiempo de respuesta puede variar dependiendo de varios factores:

Que la declaración presente errores u omisiones

u omisiones Que el contribuyente no tenga actualizados sus datos bancarios (CLABE)

(CLABE) Que no existan discrepancias fiscales o revisiones adicionales

Si el SAT detecta inconsistencias, el proceso puede extenderse e incluso requerir información adicional por parte del contribuyente.

¿Qué hacer si no me han devuelto mi saldo a favor?

Si tu devolución fue rechazada, debes resolver la razón que indica el estatus y solicitar una devolución manual en el portal oficial del SAT.

¿Cuál es el monto máximo de devolución de impuestos 2026?

El monto del saldo a favor no tiene un límite general fijo, ya que depende de las deducciones personales y del impuesto retenido durante el año.

¿Qué hace el SAT si presentas información falsa para obtener la devolución de impuestos?

Presentar información falsa para que el SAT te devuelva el dinero del saldo a favor se considera como un delito de defraudación fiscal y se impondrán sanciones.