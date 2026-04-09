¿Solicitaste la devolución de tu saldo a favor, pero aún no te han depositado? Entonces, es importante que sepas lo que puede estar pasando con tu dinero y de qué forma el Servicio de Administración Tributaria (SAT) te avisará el estatus de tu solicitud. Conoce las razones por las que tu devolución aparece como “en proceso” o “rechazada” y qué puedes hacer.

Miles de contribuyentes en México han comenzado a revisar el estatus de su devolución de impuestos 2026 ante el SAT; algunos se han encontrado con un mensaje que les ha generado incertidumbre: “en proceso” o, en el peor de los casos, “rechazada”. ¿Qué significa realmente?

De acuerdo con información oficial, el proceso de devolución del saldo a favor puede tardar desde unos días hasta varias semanas, dependiendo de la validación de datos y de la revisión de la información. Sin embargo, existen razones específicas que explican por qué el dinero no ha sido depositado.

¿Qué significa que mi devolución de impuestos 2026 está “en proceso”?

Uno de los motivos más comunes por los que aparece este mensaje podría deberse a que está en “proceso de pago”, es decir, que la autoridad fiscal ha autorizado el depósito, el cual debería reflejarse en tu cuenta bancaria en los próximos días.

¿Por qué mi solicitud de devolución de impuestos 2026 fue rechazada?

Si el estatus aparece como “rechazada”, es importante revisar a detalle la declaración, ya que puede deberse a:

Errores en la CLABE interbancaria , lo que impide realizar el depósito correctamente.

, lo que impide realizar el depósito correctamente. Deducciones personales no válidas o sin comprobación fiscal

o sin comprobación fiscal Inconsistencias en ingresos o retenciones, detectadas por el SAT al cruzar información con empleadores o instituciones financieras.

Firma electrónica (e.firma) vencida o incorrecta, en casos donde era requerida.

¿Qué hacer si te rechazaron la solicitud de devolución de impuestos 2026?

Especialistas recomiendan ingresar al portal del SAT y revisar el apartado “Devoluciones y compensaciones” para conocer el detalle del estatus. Si el trámite fue rechazado, se puede presentar una declaración complementaria corrigiendo los errores detectados.

¿Cuánto tarda el SAT en depositar la devolución de impuestos 2026?

El SAT señala que la devolución automática puede realizarse en un plazo máximo de 40 días hábiles.

Aunque la espera puede generar preocupación, lo cierto es que la mayoría de las devoluciones tienen más posibilidades de concretarse una vez que se corrigen inconsistencias; mantener tus datos fiscales actualizados y revisar cuidadosamente tu declaración es clave para evitar retrasos.