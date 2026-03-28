En el arranque de la temporada de declaraciones anuales, miles de contribuyentes en México buscan saber si tienen dinero pendiente por recibir del Servicio de Administración Tributaria (SAT). El llamado “saldo a favor” puede convertirse en un ingreso extra, siempre que se cumplan ciertos requisitos y se realice correctamente el trámite. Aquí te explicamos cómo consultarlo, cuándo podrías recibir tu devolución y cuál es el monto máximo que el SAT puede depositarte en 2026.

Comienza abril y con ello uno de los trámites más importantes que deben hacer los mexicanos: la declaración anual. Todas las personas físicas deben hacerla en este mes, porque de lo contrario, podrían tener severos problemas con la autoridad fiscal.

Sobre este trámite, uno de los temas que más llama la atención es el saldo a favor, un dinero que el SAT puede regresarte, siempre y cuando cumplas con algunos requerimientos.

¿Qué es el saldo a favor del SAT?

De acuerdo con el SAT, “cuando autodetermines saldo a favor de algún impuesto o por un pago de lo indebido, tienes el derecho de solicitar su devolución, para lo cual el SAT pone a tu disposición la presentación en línea del Formato Electrónico de Devolución, así como las facilidades de consultar su seguimiento”.

¿Cómo saber si tienes saldo a favor en 2026?

Para consultar si tienes saldo a favor, debes presentar tu Declaración Anual 2025 (que se realiza en 2026) en el portal del SAT. Si el resultado es positivo, podrás solicitar la devolución en ese mismo momento.

¿Cuándo deposita el SAT el saldo a favor?

De conformidad con el séptimo párrafo del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, el SAT tiene 40 días hábiles para notificar la resolución a su trámite de solicitud de devolución.

¿Cuánto tiempo se tiene para solicitar una devolución de impuestos?

De acuerdo con el SAT, tienes 5 años contados a partir de la fecha en que se generó el saldo a favor o el pago de lo indebido.

¿Cuál es el monto máximo de devolución del saldo a favor?

No existe un “tope” fijo para los contribuyentes.

¿Qué hacer si no te depositan el saldo a favor 2026?

Si el plazo se cumple y no recibes el dinero, puedes consultar el estatus de tu devolución en el portal del SAT y checar si hay algún error en un dato que hayas proporcionado.

¿Cómo solicitar la devolución del saldo a favor al SAT?

Para solicitar tu devolución, debes cumplir con los siguientes requisitos, además de los especificados en cada caso y los pasos a seguir.