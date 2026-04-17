Tu viaje a la Riviera Maya en México te espera con playas espectaculares y tours emocionantes. Uno de los lugares más visitados es Xcaret pero, ¿cuánto cuesta ir en 2026?

¿Qué es Xcaret y dónde se ubica?

Xcaret es un parque acuático. Se ubica en Playa del Carmen y cuenta con más de 50 atracciones acuáticas, culturales y artísticas. Ofrece experiencias únicas en la región como caminata submarina con rayas y nado con tiburones, pero lo más aclamado con sus espectáculos referentes a México.

¿Cuánto cuesta ir a Xcaret? Tipos de entrada y costos 2026

Xcaret cuenta con diferentes tipos de entradas, dependiendo si incluyen comida o actividades extraordinarias. Es importante destacar que todas las entradas incluyen las más de 50 atracciones del parque.

El precio mostrado es el que encontrarás en taquilla, pero si compras tus entradas en línea serán más baratas.

Entrada general

Tendrás acceso a más de 50 atracciones, como ríos subterráneos, acuario, actividades culturales, zonas arqueológicas, danzas y a Xcaret México Espectacular.

Costo adultos: $2,756 pesos; o 160 dólares.

Costo niños: $1,994 pesos; o 99.74 dólares.

Xcaret. Foto: Diana Espinoza

Entrada Xcaret Plus

Además del disfrute de las atracciones anteriores, te da una comida buffet en uno de sus restaurantes y acceso a su área Xcaret Plus con casilleros bajo llave, regaderas, vestidores y baños privados. Es la entrada más recomendada.

Costo adultos: $3,311 pesos; o 191 dólares.

Costo niños: $2,474 pesos; o 123 dólares.

Xcaret Total

Es la manera más completa de disfrutar de Xcaret. Te incluye todas sus atracciones, espectáculos y actividades culturales, además de una comida buffet y acceso a zona Xcaret Plus. ¿Lo mejor? Podrás realizar una de sus actividades extraordinarias. Elige entre Sea Trek Encuentro con Rayas, Sea Trek, Adrenalina y nado con tiburones.

Costo adultos: $4,159 pesos.

Costo niños: $3,459 pesos.

Xcaret. Foto: Diana Espinoza

Además, puedes contratar la transportación desde tu hotel hacia Xcaret y de Xcaret a tu hotel. También puedes agregar su paquete de fotos, con el cual podrás escanear tu brazalete en spots paradisíacos que te darán grandes fotografías. Reservar todo en paquete puede reducir el costo.

Paquetes para disfrutar de Xcaret a menor costo

También puedes optar por comprar paquetes para visitar dos o más parques. Esto reduce el costo, en comparación a que si los compraras por separado. Por ejemplo:

Paquete Xcaret + Xel-Há Todo Incluido

Incluye:

1 día en Xcaret.

1 día en Xel‑Há con alimentos y bebidas ilimitadas.

Precio: desde $5,400 pesos.

Paquete Xcaret + Xplor

Incluye:

Entrada a Xcaret.

Entrada a Xplor (tirolesas, ríos subterráneos, vehículos anfibios).

Precio: desde $5,200 pesos.

Paquete Xcaret + Xplor Fuego

Incluye:

Xcaret de día.

Xplor Fuego nocturno con buffet.

Precio: desde $5,000 pesos.

Xcaret. Foto: Diana Espinoza

Cómo pagar menos al viajar a Xcaret

Al comprar en su página de internet, pues también encontrarás ofertas y códigos de descuento. Otra opción es comprar tu entrada en Costco, generalmente tiene precios más bajos.

¿Cómo disfrutar de Xcaret? Una guía rápida

El parque Xcaret abre a las 8:30 de la mañana. Llega temprano para que disfrutes de la mayor cantidad de atracciones posibles.

Antes de tu llegada, descarga la aplicación o busca descargar el mapa. El mapa te ayudará a ubicar las atracciones de tu preferencia, los restaurantes, así como el horario y ubicación de los espectáculos.

En el mapa también se señalan rutas por colores que dividen en temáticas el parque. Por ejemplo, en la ruta blanca del Pueblo Maya conocerás tradiciones, talleres y artesanos. En la ruta verde de la playa, encontrarás caletas refrescantes, encuentros con tortugas y sol, arena y mar.

Xcaret. Foto: Diana Espinoza

Viste ropa cómoda y tenis. Lleva tu traje de baño debajo para que sea fácil empezar a disfrutar del agua. Empaca una muda extra para cambiarte antes de Xcaret México Espectacular. No olvides una botella para rellenarla de agua en las estaciones que hay por todo el parque.

Los restaurantes de Xcaret son un verdadero homenaje a la gastronomía mexicana. Disfrutarás de un increíble buffet con platillos representativos de diversos estados de México. Para una primera vez, ve al restaurante Jalisco y prueba platillos como birria, pozole, tacos al pastor, tamales, ensaladas, sopas y dulces mexicanos. Se sugiere ir al buffet a la 1:00 pm o 2:00 pm para quedar satisfecho lo que resta del día.

Se recomienda estar cambiado y seco a las 5:30 pm para disfrutar del espectáculo de charrería y después ir al Gran Tlachco para vivir Xcaret México Espectacular.

Xcaret. Foto: Diana Espinoza

Las mejores atracciones del parque Xcaret

Xcaret tiene más de 50 atracciones y aunque todas son maravillosas, hay algunas que no puedes perderte. Toma nota.

Cementerio mexicano: Aquí podrás reír y reflexionar sobre la manera en la que los mexicanos ven la muerte. Muy cerca está la Cripta de los Suspiros. Te impresionará.

Ríos subterráneos: No hay nada mejor para refrescarse que un paseo por los ríos subterráneos de Xcaret. Pide tu chaleco y recórrelos mientras disfrutas de paisajes impresionantes.

Acuario de arrecife de Coral: El caribe mexicano es uno de los más biodiversos del mundo y en este acuario podrás conocer diferentes tipos de peces, rayas, estrellas y hasta caballitos de mar. Seguramente los niños amarán las medusas.

Aviario: El aviario de Xcaret tiene algunos de los ejemplares más sorprendentes que existen en México: desde el fabuloso Quetzal hasta la majestuosa águila real mexicana. Mantente atento para ver tucanes, pericos pelícanos y guacamayas. En este espacio podrás conocer los programas de conservación y reinserción de la guacamaya roja.

Xcaret. Foto: Diana Espinoza

Mariposario: En tu recorrido por el mariposario conocerás todo el proceso que pasan las orugas para convertirse en mariposas. Las mariposas son bellísimas y están rodeadas por vegetación, flores y cascadas.

Tortugas marinas: No te pierdas el sendero de las tortugas para conocer las impresionantes y enormes tortugas caguama. También verás tortugas marinas más pequeñas y conocerás el programa de Xcaret para rescatarlas y llevarlas nuevamente al mar.

Xcaret. Foto: Diana Espinoza

Caletas y piscinas naturales: Xcaret tiene una caleta principal donde podrás refrescarte, hacer snorkel y ver maravillosos peces. También hay albercas naturales con vistas paradisíacas.

Playa: La zona de la playa tiene lo mejor del caribe mexicano: arena blanca, aguas cristalinas y un paisaje paradisíaco. Además hay sillas, flotadores y un restaurante cercano para el combo completo de disfrute.

Xcaret México Espectacular: Es lo mejor de todo el parque. Son cerca de 300 artistas que, a través de puestas en escena, bailes típicos y canciones, representan la historia de México. Es sorprendente que haya juego de pelota, la danza de los voladores de Papantla y la danza de los búhos en el mismo lugar.

Espectáculo Ecuestre: La Charrería es el “deporte nacional” de México y los charros de Xcaret te pondrán la piel chinita con su actuación.