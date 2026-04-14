El Día del Niño es una de las celebraciones más especiales para las familias mexicanas. Desde 1924, cada 30 de abril, se conmemora como una fecha dedicada a reconocer los derechos, la importancia y la felicidad de la infancia, una iniciativa impulsada por el entonces presidente Álvaro Obregón y el secretario de Educación Pública José Vasconcelos.

Aunque se festeja oficialmente en México, consentir a los niños no tiene fronteras. Viajar con ellos es una forma de estimular su imaginación, creatividad y curiosidad, especialmente cuando el destino ofrece experiencias diseñadas para aprender jugando.

Estados Unidos alberga algunas de las mejores atracciones infantiles del mundo, desde parques temáticos llenos de magia hasta zoológicos de talla internacional y centros científicos que despiertan vocaciones. Si estás planeando unas vacaciones familiares, estos son 10 lugares perfectos para celebrar el Día del Niño.

1) Magic Kingdom, Florida

Magic Kingdom es el corazón de Walt Disney World y uno de los parques más ideales para niños pequeños. Sus atracciones son mayormente suaves y se inspiran en personajes clásicos como las princesas, Dumbo, Alicia en el País de las Maravillas y Peter Pan.

Uno de sus grandes atractivos son los desfiles constantes por Main Street, donde los niños pueden ver a Mickey, sus amigos y la banda musical del parque. Además, el ambiente está lleno de globos, helados, churros y dulces que hacen que la experiencia sea aún más especial.

2) San Diego Zoo, California

Con más de 100 acres, el Zoológico de San Diego es uno de los más completos del mundo. Alberga más de 12,000 animales y cientos de especies, además de ser un importante jardín botánico.

Los niños pueden recorrer senderos, aviarios y zonas climáticas distintas, o subir a recorridos guiados como el Discovery Tour, que permite conocer gran parte del zoológico en poco más de una hora mientras aprenden sobre naturaleza y conservación.

3) Aquatica: Orlando, San Diego y San Antonio

Aquatica es una cadena de parques acuáticos que combina diversión extrema con áreas familiares. Ofrece toboganes impresionantes como Reef Plunge, que atraviesa un arrecife artificial lleno de vida marina, y Riptide Race, uno de los más altos de su tipo.

También cuenta con áreas infantiles y piscinas tranquilas, por lo que es ideal tanto para niños pequeños como para adolescentes. Es una parada refrescante y emocionante en cualquier época del año.

4) Disneyland, California

Disneyland tiene un valor especial al ser el primer parque temático de Disney, inaugurado en 1955. Ubicado en Anaheim, sigue siendo una experiencia mágica para chicos y grandes.

Las familias pueden disfrutar de atracciones icónicas como Pirates of the Caribbean, Star Tours y Space Mountain, además de tomarse la clásica foto frente al Castillo de la Bella Durmiente, uno de los lugares más emblemáticos para los niños.

5) NASA Kennedy Space Center, Florida

Para los niños curiosos y amantes de la ciencia, el Centro Espacial Kennedy es una experiencia educativa inolvidable. Aquí pueden conocer la historia de los vuelos espaciales y participar en actividades interactivas.

En el Rocket Garden encontrarán enormes réplicas de cohetes de los programas Mercury, Gemini y Apollo, que rinden homenaje a los científicos que hicieron realidad la exploración espacial.

6) Silver Dollar City, Missouri

Este parque combina la adrenalina de las montañas rusas con una ambientación inspirada en la década de 1880. Es una experiencia diferente que mezcla diversión moderna con historia.

Además, cuenta con un parque acuático llamado White Water, que ofrece toboganes, piscinas y áreas relajantes, convirtiéndolo en un destino completo para toda la familia.

7) Georgia Aquarium, Atlanta

Considerado uno de los mejores acuarios del país, el Georgia Aquarium es tanto un espectáculo visual como un espacio educativo. Alberga más de 70 hábitats marinos y millones de galones de agua.

Los niños quedan fascinados al ver tiburones ballena, mantarrayas, pingüinos, delfines y ballenas beluga, aprendiendo sobre la vida marina de una forma interactiva y accesible.

8) Universal Orlando, Florida

Este parque está pensado para niños mayores y adolescentes. Sus atracciones están inspiradas en películas y series populares que permiten “entrar” en los mundos del cine.

Experiencias como Harry Potter y el escape de Gringotts, Transformers y Los Simpson hacen que los niños se sientan protagonistas de sus historias favoritas.

9) Legoland, Nueva York

Ubicado en Hudson Valley, Legoland es un paraíso para los fanáticos de los bloques de construcción. Con miles de piezas gigantes, ofrece más de 50 atracciones interactivas.

Destacan áreas como Lego Castle, Lego Pirates y la escuela de manejo, donde los más pequeños pueden conducir por primera vez en un entorno seguro y divertido.

10) Sesame Place, San Diego

Diseñado especialmente para niños pequeños, Sesame Place está inspirado en Plaza Sésamo. Cuenta con juegos mecánicos suaves, áreas acuáticas y espectáculos en vivo.

Los niños pueden convivir con personajes, disfrutar desfiles y participar en juegos musicales, creando recuerdos únicos en un entorno colorido y seguro.