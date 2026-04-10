Tu viaje a Estados Unidos será aún más costoso. Durante las últimas semanas, diversas aerolíneas estadounidenses han aumentado las tarifas de equipaje. Así que se volverá más caro viajar con maletas documentadas.

Este es el equipaje que aumentó de precio en Estados Unidos

Algunas aerolíneas estadounidenses aumentaron el costo del equipaje documentado, es decir, el que viaja en la zona de carga del avión. Debes entregarlo en los mostradores de la aerolínea, donde le colocan etiquetas de identificación, y lo recoges en la banda de equipaje al llegar a tu destino.

Por lo general, cada pasajero puede llevar hasta 23 o 25 kilos de equipaje documentado, aunque algunas aerolíneas permiten más maletas por un costo adicional. Al comprar tu vuelo, revisa cuántos kilos y cuántas piezas están incluidos en tu tarifa.

Debido a que el equipaje documentado se despacha en el mostrador y viaja fuera de tu vista, siempre existe una mínima posibilidad de extravío o robo. Por ello, se recomienda no guardar objetos de valor como documentos oficiales, pasaporte, visa, electrónicos, cámaras, laptops, dinero o medicamentos. Estos artículos deben ir siempre en el equipaje de mano.

Aerolíneas que aumentaron el costo del equipaje documentado en Estados Unidos

De acuerdo con reportes de FareCompare y los sitios oficiales de las aerolíneas, estas son las tarifas actualizadas para 2026.

United Airlines

United incrementó nuevamente sus tarifas de equipaje en abril de 2026 para vuelos dentro de Estados Unidos, Canadá, México y el Caribe:

Primera maleta documentada:

$45 dólares si se paga en línea con al menos 24 horas de anticipación.

$50 dólares si se paga en el aeropuerto.

Segunda maleta documentada:

$55 dólares en línea.

$60 dólares en el aeropuerto.

La aerolínea mantiene beneficios para clientes con estatus Premier, titulares de tarjetas United, militares activos y pasajeros en cabinas premium, quienes pueden documentar equipaje sin costo adicional. El aumento no aplica para vuelos intercontinentales largos.

American Airlines

American Airlines actualizó sus tarifas.

Primera maleta documentada:

$50 dólares.

Segunda maleta documentada:

$60 dólares.

Las tarifas aplican también a la mayoría de rutas de corta distancia en Norteamérica. Pasajeros en clase ejecutiva, con estatus AAdvantage o tarjetas co‑branded siguen recibiendo equipaje sin cargo.

Alaska Airlines

Alaska Airlines mantuvo su estructura de tarifas en 2026, aunque confirmó ajustes recientes por temporada y ruta:

Primera maleta documentada: $35 dólares

Segunda maleta documentada: $45 dólares

Clientes que vuelan en primera clase, miembros Atmos Rewards con estatus, portadores de tarjetas Visa de Alaska Airlines y residentes de Alaska o Hawái con programas especiales conservan beneficios de equipaje gratuito.

JetBlue

JetBlue implementó un esquema dinámico de precios en 2026, que varía según temporada y momento de pago:

Pago anticipado (más de 24 horas antes):

Primera maleta documentada:

$39 dólares en temporada baja.

$49 dólares en temporada alta.

Segunda maleta documentada:

$59 dólares en temporada baja.

$69 dólares en temporada alta.

Pago en el aeropuerto o dentro de las 24 horas previas:

Se agregan $10 dólares extra por cada maleta.

Miembros Mosaic y titulares de tarjetas JetBlue mantienen equipaje gratuito.

Delta Air Lines

Delta aumentó sus tarifas en abril de 2026 para vuelos nacionales y rutas cortas internacionales:

Primera maleta documentada: $45 dólares.

Segunda maleta documentada: $55 dólares.

Tercera maleta documentada: $200 dólares.

Las tarifas no aplican para vuelos de larga distancia. Pasajeros con estatus SkyMiles, tarjetas Delta American Express, militares activos y cabinas premium conservan equipaje gratuito.

Para 2026, documentar equipaje rumbo a Estados Unidos es más caro que en años anteriores, especialmente para quienes no cuentan con estatus, tarjetas de crédito asociadas o cabinas premium. Antes de viajar, conviene revisar si puedes pagar el equipaje con anticipación o reducir maletas para evitar cargos que pueden elevar de manera importante el costo total del viaje.