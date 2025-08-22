La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ha introducido una innovación tecnológica que transforma la forma en que los viajeros se identifican en los puntos de control de seguridad: TSA PreCheck Touchless ID. Este sistema permite a los pasajeros verificar su identidad sin necesidad de mostrar documentos físicos, utilizando tecnología biométrica avanzada.

¿Cómo funciona TSA PreCheck Touchless ID?

Touchless ID utiliza reconocimiento facial para confirmar la identidad del viajero. Al llegar al punto de control, el pasajero se posiciona frente a una cámara que compara su imagen en tiempo real con la foto almacenada en los archivos del gobierno, como la de su pasaporte o licencia de conducir. Si hay coincidencia, el sistema verifica automáticamente la identidad y el estado de PreCheck del viajero.

Beneficios del TSA PreCheck Touchless ID

Sin contacto físico: No es necesario entregar documentos ni tocar dispositivos, lo que mejora la higiene y reduce el riesgo de contagios.

Mayor rapidez: El proceso de verificación es más ágil, lo que reduce el tiempo en filas y agiliza el paso por seguridad.

Privacidad protegida: Las imágenes capturadas no se almacenan; se usan únicamente para la verificación en tiempo real.

Integración con TSA PreCheck: Solo está disponible para miembros del programa TSA PreCheck, lo que garantiza un flujo más eficiente para viajeros frecuentes.

Requisitos para participar en TSA PreCheck Touchless ID

Ser miembro activo de TSA PreCheck: Si aún no estás inscrito, puedes hacerlo en tsa.gov/precheck. Una vez aprobado, recibirás tu Known Traveler Number (KTN).

Tener una cuenta activa con una aerolínea participante.

Las aerolíneas que actualmente ofrecen Touchless ID son:

American Airlines

Delta Air Lines

United Airlines

Alaska Airlines

Subir tu información de pasaporte a tu perfil de la aerolínea: Asegúrate de que tu número de pasaporte y país estén correctamente registrados en tu cuenta de viajero frecuente.

Optar por el programa Touchless ID: Debes seleccionar la opción “OPT IN” en tu perfil de la aerolínea o durante el proceso de check-in.

Verificar tu pase de abordar: Tu pase de abordar móvil debe mostrar el indicador de TSA PreCheck Touchless ID para que puedas usar la fila dedicada en el aeropuerto.

Llevar una identificación física como respaldo: Aunque el sistema es sin contacto, los oficiales de la TSA pueden solicitar ver tu identificación física en cualquier momento.

¿En qué aeropuertos está disponible?

Touchless ID se está implementando gradualmente en aeropuertos seleccionados de Estados Unidos. La TSA planea expandir su uso conforme se evalúe su efectividad y aceptación por parte de los viajeros.

American Airlines

Atlanta (ATL)

Washington, D.C. – Reagan National (DCA)

Denver (DEN)

Dallas/Fort Worth (DFW)

Las Vegas (LAS)

Nueva York – LaGuardia (LGA)

Portland (PDX)

Seattle (SEA)

Salt Lake City (SLC)

Delta Air Lines

Atlanta (ATL)

Washington, D.C. – Reagan National (DCA)

Denver (DEN)

Detroit (DTW)

Nueva York – JFK (JFK)

Las Vegas (LAS)

Los Ángeles (LAX)

Nueva York – LaGuardia (LGA)

Portland (PDX)

Seattle (SEA)

Salt Lake City (SLC)

United Airlines

Atlanta (ATL)

Washington, D.C. – Reagan National (DCA)

Denver (DEN)

Newark (EWR)

Las Vegas (LAS)

Los Ángeles (LAX)

Nueva York – LaGuardia (LGA)

Chicago – O'Hare (ORD)

Portland (PDX)

Seattle (SEA)

San Francisco (SFO)

Salt Lake City (SLC)

Alaska Airlines

Atlanta (ATL)

Washington, D.C. – Reagan National (DCA)

Denver (DEN)

Los Ángeles (LAX)

Portland (PDX)

Seattle (SEA)