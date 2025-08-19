El Festival Burning Man 2025 se celebrará del 24 de agosto al 1 de septiembre de 2025 en el desierto de Black Rock, Nevada. Este evento, considerado uno de los más singulares del mundo, no es un festival tradicional, sino una experiencia colectiva donde cerca de 70 mil personas construyen una ciudad temporal dedicada al arte, la comunidad y la autoexpresión.

¿Dónde se realiza el Festival Burning Man?

La sede del evento es Black Rock City, una metrópolis efímera levantada por los propios asistentes sobre un seco desierto. Durante una semana, los participantes crean instalaciones artísticas, performances, esculturas y espacios de convivencia en un entorno extremo, sin comercio ni zonas VIP.

¿Cuándo será el Burning Man?

Inicio: Domingo 24 de agosto de 2025.

Finalización: Lunes 1 de septiembre de 2025.

¿Cuánto cuesta ir al Burning Man?

Los boletos se adquieren exclusivamente a través del sitio oficial de Burning Man y tienen distintos rangos de precio:

Entradas generales: desde $550 hasta $3,000, dependiendo del tipo de participación.

Pase de vehículo: $150 (obligatorio si se ingresa en automóvil).

Además, existen programas especiales para facilitar el acceso:

Ticket Aid Program: para personas con ingresos limitados.

Resilience Program: para quienes han sido afectados por desastres naturales o conflictos.

STEP (Secure Ticket Exchange Program): para reventa segura entre participantes.

Para entender el Festival Burning Man…

Burning Man se rige por 10 principios fundamentales: inclusión, regalos y trueque, desmercantilización, autosuficiencia, autoexpresión, esfuerzo comunal, responsabilidad cívica, respeto por el medio ambiente, comunidad y participación.

No hay artistas anunciados ni espectáculos programados. Cada asistente es parte activa de la experiencia.

Los asistentes deben llevar todo lo necesario para sobrevivir: agua, comida, tienda de campaña, y artículos para intercambiar. El dinero no tiene valor dentro de la ciudad; todo se basa en el trueque y la generosidad.

Burning Man nació en 1986 como una expresión de libertad y arte. Hoy, es una plataforma global que promueve la cultura, la educación, la participación cívica y el emprendimiento social.

Durante todo el año, los organizadores trabajan en la construcción de Black Rock City y en el diseño de una escultura temática que se quema al final del evento como símbolo de renovación.