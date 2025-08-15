TE RECOMENDAMOS
Viajar al extranjero es una oportunidad para descubrir nuevos sabores, culturas y experiencias. Y aunque puede ser tentador traer contigo un poco de ese viaje en forma de alimentos, plantas o recuerdos naturales, Canadá tiene reglas estrictas sobre lo que puedes ingresar al país. Estas medidas no son caprichosas: están diseñadas para proteger la salud pública, el medio ambiente y la seguridad agroalimentaria.
Antes de empacar, pregúntate: ¿puedo llevar esto conmigo?
¿Por qué hay restricciones de alimentos en Canadá?
De acuerdo con el gobierno, los productos que ingresan a Canadá pueden representar riesgos graves:
- Alimentos contaminados pueden transmitir enfermedades a humanos.
- Productos animales pueden portar virus que afectan tanto a animales como a personas.
- Plantas y madera pueden introducir plagas invasoras que dañan cultivos y ecosistemas.
Por ejemplo, la peste porcina africana (PPA) puede propagarse a través de carne de cerdo contaminada, afectando gravemente a la industria porcina canadiense. También existe la fiebre aftosa (FA), una enfermedad altamente contagiosa que puede afectar a vacas, cerdos, ovejas y otros animales de granja.
Alimentos permitidos (con restricciones)
Si viajas desde un país distinto a Estados Unidos, puedes ingresar ciertos alimentos para uso personal, siempre que respetes los límites de cantidad y las condiciones sanitarias:
Pan, pasteles, galletas y productos horneados sin carne: Límite: 20 kg.
Condimentos, aderezos, dulces y snacks sin carne: Límite: 20 kg o 20 L.
Productos lácteos como queso, helado, yogur y kashk: Límite: 20 kg o 20 L.
Pescado y mariscos: Límite: 40 kg (algunos productos como caviar de esturión requieren permiso).
Frutas y verduras procesadas (secas, congeladas, enlatadas): Límite: 20 kg o 20 L.
Fórmula infantil comercialmente empacada y estable a temperatura ambiente: Límite: 20 kg o 20 L.
Miel, café, té, especias, granos, aceites comestibles y bebidas no alcohólicas
Límites:
- Miel: 20 kg
- Café, té, especias: 20 kg
- Aceites: 50 L
- Bebidas no alcohólicas: 50 L
Alimentos prohibidos o restringidos en Canadá
Algunos productos están totalmente prohibidos o requieren condiciones muy específicas:
Huevos y productos procesados de huevo: No están permitidos bajo ninguna circunstancia.
Carne fresca, seca o curada (jamón, salchichas, embutidos): Generalmente prohibida. Solo se permite carne cocida, estable a temperatura ambiente y en envases sellados (como latas), si se acompaña personalmente.
Carne de animales de caza: No permitida.
Frutas y verduras frescas: Pueden estar restringidas según el país de origen. Se recomienda consultar el sistema AIRS para verificar su admisibilidad.
¿Y qué pasa con plantas y recuerdos naturales?
Las plantas, semillas, tierra y madera pueden portar plagas invasoras que afectan cultivos y ecosistemas. Incluso un recuerdo tallado en madera puede ser un riesgo si no ha sido tratado adecuadamente.
Recomendaciones para viajeros
Declara todo lo que traes: Incluso si crees que es inofensivo, declararlo evita sanciones y facilita el proceso de inspección.
Consulta el sistema AIRS: Es la herramienta oficial para verificar si un producto está permitido.
Evita empacar carne, huevos o productos frescos: Son los más restringidos y pueden causar problemas en la aduana.
Empaca productos en su envase original: Esto facilita su identificación y evaluación.
Sé consciente del impacto ambiental: Tu decisión puede proteger cultivos, animales y ecosistemas enteros.
Traer alimentos de tus viajes puede ser una forma deliciosa de revivir experiencias, pero en Canadá, la seguridad alimentaria y ambiental es prioridad. Conocer las reglas y respetarlas no solo te evitará problemas en la frontera, sino que también contribuirá a proteger el país que estás visitando.
