Google ha lanzado una nueva función que promete revolucionar la forma en que buscamos vuelos económicos: Flight Deals, una herramienta impulsada por inteligencia artificial que ya está disponible en versión beta.

Esta innovadora función dentro de Google Flights está diseñada especialmente para viajeros flexibles que priorizan el ahorro sin sacrificar la experiencia de viaje.

A diferencia de los métodos tradicionales que requieren probar múltiples fechas, destinos y filtros, Flight Deals permite a los usuarios describir su viaje ideal como si estuvieran conversando con un amigo.

Por ejemplo, puedes buscar algo como “viaje de una semana este invierno a una ciudad con buena gastronomía, sin escalas” o “viaje de esquí de 10 días a una estación de primera clase con nieve fresca”. La herramienta interpreta tus preferencias y muestra las mejores ofertas disponibles, incluso en destinos que quizá no habías considerado.

“Lo que hace única a esta función es su capacidad para comprender los matices de cada búsqueda gracias a la IA avanzada de Google. Luego, utiliza datos en tiempo real de Google Flights para ofrecer opciones relevantes y actualizadas de cientos de aerolíneas y plataformas de reserva”, señala Google.

Además, se han incorporado mejoras al sistema, como la posibilidad de excluir tarifas básicas de clase económica en vuelos dentro de Estados Unidos y Canadá. Flight Deals ya está disponible en Estados Unidos, Canadá e India, y puede accederse directamente desde la página de Ofertas de Vuelos o a través del menú superior izquierdo de Google Flights.

Otros consejos para encontrar vuelos baratos

Si aún no puedes usar la herramienta, Flight Deals, hay otras opciones para buscar vuelos baratos. Aquí algunos consejos que nunca fallan.

Flexibilidad con las fechas: Si puedes ajustar tus fechas de viaje, tendrás más oportunidades de encontrar tarifas más bajas. Opta por viajar en temporada baja, evitando las vacaciones de verano, Navidad y Semana Santa.

Sitios web de comparación de viajes: Utiliza estas herramientas para comparar rápidamente los precios de diferentes aerolíneas y agencias.

Alertas de tarifas: Suscríbete a alertas de tarifas de tus aerolíneas favoritas para estar al tanto de las fluctuaciones de precios.

Aeropuertos alternativos: Considera volar desde o hacia aeropuertos secundarios, ya que suelen ofrecer tarifas más competitivas.

Vuelos con escalas: Los viajeros que pueden ser flexibles con sus rutas a menudo encuentran precios más bajos al optar por vuelos con escalas.

Comparar varias aerolíneas: “No te limites a una sola aerolínea. Utiliza motores de búsqueda y herramientas para comparar tarifas entre diferentes aerolíneas”, recomiendan.