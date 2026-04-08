La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) exhortó a los consumidores a no ingerir o usar el ajo empaquetado pelado tras detectar un mal manejo del producto que lo hace potencialmente sensible a desarrollar una peligrosa bacteria que puede "causar enfermedades potencialmente mortales o la muerte ".

A través de un comunicado, las autoridades sanitarias de Estados Unidos informaron que el ajo potencialmente riesgoso para la salud es de la marca Christopher Ranch, cuya presentación es embolsado o en guirnalda.

Los lotes retirados eran distribuidos a través de Tops Markerts, quienes reportaron la presencia de este condimento contaminado en: Nueva York, Pennsylvania y Vermont.

¿Cuál es la bacteria peligrosa detectada en empaques de ajos?

La FDA reportó que los ajos pueden estar contaminados con Clostridium botulinum, que desarrolla botulismo en las personas.

Recomendó NO consumir estos ajos "aunque no parezcan o huelan podridos".

Detalló que esta bacteria fue detectada durante una "inspección rutinaria en la tienda, donde se observó que el producto retirado no se mantenía a temperaturas suficientes para controlar el peligro".

¿Cuáles son los síntomas de intoxicación por botulismo?

Las autoridades sanitarias estadounidenses reconocieron que hasta el momento no se han reportado personas afectadas de esta mortal enfermedad, pero enlistaron los síntomas del botulismo.

Debilidad general

Mareos

Visión doble

Dificultad para hablar o tragar

Dificultad para respirar

Debilidad de otros músculos

Distensión abdominal

Estreñimiento

"El botulismo, una forma potencialmente mortal de intoxicación alimentaria ", precisó la FDA

¿Cuáles son los lotes de ajo afectados por botulismo?

Se revelaron los códigos de los lotes que están siendo retirados de Tops Markets en Nueva York para que en caso de que algún consumidor los haya comprado los tire, los devuelva o no los compre.

Los paquetes de ajos retirados en tres ciudades de Estados Unidos por riesgos a la salud son: