Un hombre fue captado dejando a un niño en la calle la noche de este lunes en la alcaldía Tlalpan pese a que el menor lo abrazaba y se aferraba en sus piernas. El hecho, que generó molestia entre los cibernautas, ya es investigado por las autoridades de la Ciudad de México .

" Le dejará un trauma permanente" , son algunos de los comentarios en redes donde la gente expresa preocupación por la salud mental del pequeño de cinco años, además, de que exigen se ejerza acción legal contra el adulto.

¿Qué dijo la policía de la Ciudad de México tras el video del niño en calles de Tlalpan?

El video captado por una cámara de seguridad en la calle de Huehuetan, en la colonia Cuchilla de Padierna, se viralizó en redes y en medio de la atención mediática, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) emitió un comunicado en el que mencionó que el " hombre jugaba con su hijo" , pero afirmaron que se está investigando.

Detallaron que, al enterarse de los hechos registrados cerca de las 9:00 de la noche de este lunes, desplegaron un operativo en la zona de Tlalpan.

Tanto el padre como el menor de cinco años fueron identificados y sus datos ya fueron compartidos al Ministerio Público, quien indaga el hecho.

El hombre dijo a los oficiales de la SSC que estaban jugando con el menor dentro del vehículo cuando "bajó al niño del auto, aceleró unos metros sobre la misma calle y permitió que el pequeño lo alcanzara para dejarlo subir de nuevo al automóvil ".

ALERTA ⚠️

Abandonan a menor en la calle Huehuetan entre Tixcocob y Dzibalchen en @TLALPANAL , todo quedó captado en video, autoridades ya investigan pic.twitter.com/TBg8x5CpXT — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) April 7, 2026

¿Por qué causó indignación el video del niño en Tlalpan?

Pese al comunicado de la SSC, en redes la indignación ha ido en aumento cuestionando si realmente se trataba de un juego, ya que consideran que las imágenes captadas "no se pueden justificar ".

Las grabaciones muestran al papá y al niño forcejear en medio de la calle mientras el auto tiene sólo la puerta del conductor abierta y las luces encendidas.

Momentos después, el hombre deja a su hijo en el asfalto y de inmediato se sube al auto y arranca a pesar de que el menor intenta mantenerse a su lado.

En otro ángulo de la cámara se ve que el pequeño corre detrás del vehículo, el cual se detiene sólo para echarse de reversa.

Momento después el niño se quita de la parte trasera para seguir su camino hacia otra dirección.

Luego el auto reinicia su marcha hacia adelante, pero la cámara alcanza a grabar que al parecer toma una ruta distinta dejando al menor en la calle.

¿Es delito dejar a un niño solo en la calle en CDMX?

De acuerdo con el artículo 444 del Código Civil de la Ciudad de México entre los casos que ya sea padre, madre o tutor de un niño puede perder la patria potestad a través de una resolución judicial están:

Casos de violencia familiar en contra del menor

Cuando el que la ejerza hubiera cometido contra la persona o bienes de los hijos, un delito doloso, por el cual haya sido condenado por sentencia ejecutoriada

Por su parte el artículo 447 indica que entre las razones por las que se puede suspender la patria potestad están: