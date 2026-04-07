Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, lanza contundente reflexión sobre la maternidad y heridas de la infancia en medio de las especulaciones de que este año podría convertir a la rockera en abuela.

Como suele hacerlo, este martes la nieta de Silvia Pinal de 34 años subió una reflexión, pero esta pareciera que hace alusión a la complicada historia familiar que ha tenido particularmente con su madre.

"Sana. Puede que tu madre nunca te pida disculpas , porque se ha condicionado a creer que hizo lo correcto contigo, no ha sanado ", se lee en el post.

La relevancia de este mensaje surge en medio de las recientes especulaciones de que Frida Sofía podría estar no sólo estrenando pareja, sino que podría estar embarazada.

De acuerdo con el programa Imagen Televisión, este fin de semana la nieta de Enrique Guzmán después de mucho tiempo subió una historia personal a Instagram en la cual mientras posa para el video, ella muy sonriente gira y se le alcanza a ver el abdomen abultado.

En seguida, el hombre que está con ella la abraza y besa muy cariñosamente mientras le acaricia el vientre. Ambos sonríen a la cámara como en plan de complicidad.

Este breve instante provocó que en redes varios usuarios tomaran capturas de pantalla de Frida Sofía haciendo especial énfasis a su abdomen, que como en otras mujeres eso no necesariamente significa que esté embarazada, pero las especulaciones buscan tomar fuerza por la manera en que su posible pareja la abraza.

Hasta el momento, la hija de Alejandra Guzmán ni nadie de la dinastía Pinal ha salido a comentar sobre el tema, por lo que todo siguen sólo en rumores en redes.

Cabe recordar que desde hace varios años la relación pública que Frida Sofía ha mostrado que tiene con su madre es muy ríspida al grado de que en diferentes entrevistas ha dicho que mantiene distancia con ella y con el resto de la familia Pinal.

En su último posteo de Instagram sobre la maternidad parece que también hace alusión a esta situación.

" Sana. Puede que los miembros de tu familia nunca te pidan disculpas porque fueron criados en un ambiente tóxico. No han sanado, sana ".