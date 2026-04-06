La polémica no suelta a Fátima Bosch, desde antes de ganar el concurso Miss Universo 2025, la joven ha enfrentado obstáculo tras obstáculo, críticas y mucho drama, y ahora con la corona sobre ella no hay excepciones.

Tras las recientes declaraciones que hizo Lupita Jones sobre su reinado y las controversias que ha protagonizado, Fátima Bosch habló sobre su sentir tras los comentarios que hizo la exreina de belleza en el programa Mesa Caliente junto a Andrea Meza y se pronunció sobre las afirmaciones que apuntan que Jones le tiene “envidia”.

Luego de disfrutar de unas vacaciones en la playa, la modelo tabasqueña respondió a los medios de comunicación que le cuestionaron sobre las opiniones de Lupita Jones acerca de su reinado y de su comunidad de fanáticos.

“La verdad a mí no me lastima”, respondió Bosch de 25 años. “Yo creo que no le puedes dar el poder a alguien de que tenga importancia las opiniones que dicen con tus sentimientos. (...) Acepto la crítica desde la humildad porque creo que como seres humanos siempre hay áreas en las que podemos mejorar. Pero también tienes que saber cuando la crítica es verdad o no. Entonces no puedes tomar la opinión de los demás y hacerla tuya, porque, hagas las cosas bien o hagas las cosas mal, siempre habrá opiniones sobre tu persona”, apuntó.

Aunado a esto, la joven celebridad comentó que no cree que Jones le tenga envidia como se ha comentado en internet y entre sus fanáticos a raíz de los múltiples comentarios y críticas que ha hecho Jones en contra de Fátima.

“Yo no creo que ella se preste a estar teniendo envidias ni nada de eso. Yo la verdad siempre todo mi cariño y respeto para ella”, señaló.

¿Qué dijo Lupita Jones sobre Fátima Bosch? ¿Por qué la criticó?

La polémica entre Lupita Jones y Fátima Bosch surgió luego de que la actual reina de Miss Universo recomendara en un foro para mujeres en El Salvador que las nuevas generaciones no participen en concursos de belleza.

Bosch aseguró que, desde su experiencia, no aconsejaría entrar a este tipo de certámenes y habló de los desafíos que ha enfrentado desde que fue coronada, lo que generó reacciones dentro del mundo de las exreinas.

Durante una emisión del programa Mesa Caliente, Lupita Jones respondió con firmeza y defendió el legado del certamen, señalando que más de 70 ganadoras han trabajado durante décadas para construir el prestigio del título.

La exMiss Universo 1991 criticó que Bosch minimice el trabajo de sus antecesoras y pidió respeto al esfuerzo que muchas mujeres han realizado para posicionar el concurso como una plataforma de impacto social y profesional.

Jones también subrayó que los concursos de belleza no se centran únicamente en la apariencia física, sino en impulsar proyectos y causas sociales.

En su mensaje, enfatizó que participar en Miss Universo debe tener un propósito más allá de ser considerada bonita, recordando que muchas reinas han utilizado el título para generar cambios positivos y dejar un legado importante en la sociedad.