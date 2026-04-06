Si estás planeando viajar en 2026 y necesitas tramitar o renovar tu pasaporte, es normal que una de las primeras preguntas sea si el descuento del 50 % realmente aplica en todo el país. La respuesta es sí: el beneficio es válido en todo México y durante todo el año, siempre que cumplas con los requisitos establecidos. Sin embargo, hay detalles importantes que debes conocer para asegurarte de recibir el descuento y evitar contratiempos el día de tu cita.

¿Quiénes pueden obtener el descuento del 50 % en el pasaporte mexicano?

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) otorga el descuento del 50 % de manera exclusiva a ciertos sectores de la población. No es una promoción abierta ni temporal, sino un beneficio permanente para perfiles específicos. En 2026, pueden acceder al descuento únicamente las siguientes personas:

Personas con discapacidad.

Personas mayores de 60 años.

Trabajadores agrícolas temporales que viajan a Canadá.

Este beneficio aplica tanto para primer trámite como para renovación del pasaporte. No existe otra vía para obtener el descuento fuera de estos supuestos, por lo que es indispensable acreditar tu condición el día de la cita.

Vigencias disponibles del pasaporte mexicano

Antes de agendar tu trámite, debes elegir la vigencia del pasaporte, ya que esta determina el costo y la duración del documento. Las opciones disponibles son:

Pasaporte de 1 año:

Dirigido exclusivamente a menores de 3 años y a personas que no cumplen todos los requisitos, pero necesitan protección consular o regresar a México.

Pasaporte de 3 años:

Disponible para ciudadanos mexicanos y trabajadores agrícolas temporales.

Pasaporte de 6 y 10 años:

Vigencias generales para ciudadanos mexicanos mayores de edad. Elegir la vigencia adecuada depende de tus planes de viaje y de tu presupuesto; en muchos casos, las vigencias más largas resultan más convenientes a mediano plazo.

Costos oficiales del pasaporte mexicano en 2026

Estos son los precios sin descuento vigentes para 2026:

Pasaporte de 1 año: 920 pesos.

Pasaporte de 3 años: 1,795 pesos.

Pasaporte de 6 años: 2,440 pesos.

Pasaporte de 10 años: 4,280 pesos.

Costos con descuento del 50 %

Si perteneces a alguno de los grupos elegibles, estos son los precios finales con el descuento aplicado:

Pasaporte de 1 año: 460 pesos

Pasaporte de 3 años: 900 pesos

Pasaporte de 6 años: 1,220 pesos

Pasaporte de 10 años: 2,140 pesos

Cómo agendar tu cita para el pasaporte en 2026

Para iniciar el trámite, primero debes agendar una cita. La SRE ofrece tres canales oficiales, y en todos los casos necesitarás tu CURP, datos personales y un correo electrónico vigente. El pago debe realizarse antes de acudir a la oficina.

Por teléfono

Llama al 55 893 24827.

Atención de lunes a domingo, de 8:00 a 20:00 horas.

Confirma tus datos y recibe por correo los formatos necesarios.

Imprime el formato de pago y acude al banco.

Por internet

Ingresa a citas.sre.gob.mx.

Accede con LlaveMx o correo electrónico.

Selecciona vigencia, oficina y fecha disponible.

Recibe por correo los formatos de pago.

Por WhatsApp

Guarda el número (+52) 55 893 24827.

Envía “Hola” para iniciar el proceso.

Sigue las instrucciones del chatbot.

Recibe los formatos en tu correo electrónico.

Bancos autorizados para realizar el pago

El pago del pasaporte solo puede realizarse en bancos autorizados. Algunos de ellos son:

Banjercito, Banorte, BBVA, Banamex, HSBC, Santander, Scotiabank, BanBajío, BanRegio, Afirme, Inbursa, Banca Mifel, Banco Multiva, entre otros.

Es indispensable llevar el formato impreso y conservar el comprobante original sellado, ya que deberás presentarlo el día de tu cita.

Requisitos para tramitar el pasaporte en 2026

El día del trámite deberás presentar, en original:

Documento que acredite la nacionalidad mexicana, como acta de nacimiento, carta de naturalización o documento equivalente.

Identificación oficial vigente, como INE, matrícula consular o licencia de conducir.

Comprobante de pago bancario.

Hoja de confirmación de la cita.

En el caso de menores de edad, es obligatoria la presencia e identificación de ambos padres o tutores.

¿Cómo es la cita el día del trámite?

El proceso es rápido si llevas todo en orden. Se recomienda llegar al menos 15 minutos antes. No necesitas fotografías, ya que el personal de la SRE toma la imagen, las huellas dactilares y la lectura de iris en el lugar.

Tras la verificación de datos y documentos, el tiempo de espera para recibir el pasaporte suele ser de 10 a 60 minutos, dependiendo de la oficina. Si cumples con todos los requisitos, saldrás ese mismo día con tu pasaporte en mano.