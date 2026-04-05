A la fecha Whatsapp es la forma más fácil y rápida con la que nos sentimos cómodos para comunicarnos, pero también se ha convertido en la fuente donde hemos llegado al punto de tener que bloquear a esos familiares incómodos o hasta el spam que con ofertas dudosas.

En medio de los ajustes usuales que esta aplicación suele presentarnos, tal vez hemos bloqueado de nuestros contactos a personas que ni siquiera recordamos y nos preguntemos: ¿por que será que ya no me escribe?

Si quieres salir de la duda o tienes curiosidad si por "error" pusiste en tu lista negra a una amistad, compañero de trabajo, familiar o casi algo, aquí te decimos paso a paso puedes revisar a cuál de tus contactos tienes restringidos.

Abre tu cuenta de Whatsapp en tu celular

en tu celular Da click en tu foto de perfil que está abajo del lado derecho

que está abajo del lado derecho En la lista de " Ajustes " seleccionas " Privacidad "

" seleccionas " " Aparece otro enlistado donde tienes que scrolear hasta que te aparezca " Contactos "

" Enseguida te aparece la opción " Bloqueados ", a lado el número de contactos que están en esa situación

", a lado el número de contactos que están en esa situación Da click en "Bloqueados" y aparecerán los números que tienes guardados que ya no te pueden escribir e incluso los que son números desconocidos que tal vez por alguna razón de seguridad preferiste que ya no te puedan contactar

Listo, ahora que sabes cómo entrar si decides reactivar las conversaciones con alguien de esa lista lo que tienes que hacer es lo siguiente:

Da click en el contacto bloqueado

Aparecerán los datos de su perfil

Scrolea hasta que la opción "Desbloquear", elijes esa opción y ya quedó reactivado. La persona no es notificada, pero si es de tu interés ahora podrás escribirle y hacer como si "nada de esto hubiera pasado"

Pese haber desbloqueado a un contacto siempre puedes meterlo en tu lista negra o reportarlo con Whatsapp.