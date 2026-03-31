Desde el 30 de marzo de 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos amplió la revisión de presencia en línea para un mayor número de solicitantes de visas de no inmigrante. Esta medida, que forma parte de los procesos de seguridad del gobierno estadounidense, implica que más categorías de visas estarán sujetas a análisis de redes sociales como parte del proceso de verificación.

Más categorías de visa bajo revisión digital

Hasta ahora, la verificación de redes sociales se aplicaba principalmente a solicitantes de visas H‑1B, sus dependientes, y a quienes buscan visas de estudiante y visitante de intercambio en las categorías F, M y J. Con la nueva actualización, se suman:

Dependientes de H‑3.

Trabajadores domésticos C‑3.

Solicitantes G‑5, H‑3, H‑4, K‑1, K‑2, K‑3, Q, R‑1, R‑2, S, T y U.

Esto significa que miles de solicitantes adicionales serán evaluados mediante la verificación de su actividad digital como parte del proceso de aprobación de visa.

Perfiles en modo público

Como parte de esta ampliación, el Departamento de Estado solicitó que todos los aplicantes de estas categorías ajusten la visibilidad de sus redes sociales a “público” u “abierto”. Esto incluye plataformas como Facebook, Instagram, X (Twitter), TikTok, entre otras.

La finalidad de esta solicitud es permitir que los oficiales consulares verifiquen la identidad, las declaraciones y la actividad en línea del solicitante. Según la información oficial, esta revisión forma parte de "una evaluación integral diseñada para detectar posibles riesgos de seguridad".

Qué revisan las autoridades en las redes sociales

El Departamento de Estado indicó que la verificación digital forma parte de un proceso exhaustivo para determinar la elegibilidad de un solicitante. Entre los puntos que podrían analizar las autoridades se encuentran publicaciones que:

Apoyen o promuevan terrorismo.

Inciten discursos de odio.

Atenten contra grupos religiosos o étnicos.

Sean consideradas antisemitas u ofensivas bajo los criterios del gobierno estadounidense

En situaciones graves, algunas personas han perdido su visa debido a publicaciones que las autoridades interpretaron como problemáticas o contradictorias con la información proporcionada durante su solicitud.

El Departamento de Estado enfatizó que cada decisión de visa es una cuestión de seguridad nacional. El objetivo principal es "asegurarse de que las personas que ingresen al país no representen un riesgo para la seguridad pública o los intereses de Estados Unidos", pero algunos apuntan limitaciones a la libertad de expresión.

El comunicado reitera que:

El proceso de revisión es exhaustivo.

El solicitante debe demostrar claramente que es elegible para la categoría de visa solicitada.

El propósito del viaje debe coincidir con las condiciones y limitaciones de la visa.

“Un visado estadounidense es un privilegio, no un derecho”.

El Departamento de Estado advierte que ocultar datos o proporcionar información falsa en los formularios puede resultar en:

Negación inmediata de la visa.

Inelegibilidad para futuras solicitudes, según la gravedad del caso.

Por ello, se recalca la importancia de completar el formulario con precisión y honestidad, incluyendo los nombres de usuario reales utilizados en redes sociales.