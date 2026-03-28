El gobierno de Estados Unidos anunció la disponibilidad de 64,716 visas adicionales H‑2B para el año fiscal 2026, una noticia que abre miles de oportunidades para trabajadores extranjeros sin título universitario interesados en laborar legalmente en ese país.

Este incremento fue autorizado mediante una norma final temporal, con el objetivo de ayudar a empresas estadounidenses que enfrentan "daños irreparables o inminentes por falta de mano de obra".

Las visas H‑2B están destinadas a empleos no agrícolas y temporales en sectores como construcción, hotelería, jardinería, paisajismo, limpieza, mantenimiento, pesca, procesamiento de mariscos, parques temáticos y más.

El límite regular ya se alcanzó, pero hay visas suplementarias disponibles

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informó que el límite legal de visas H‑2B para la segunda mitad del año fiscal 2026 ya se alcanzó, luego de recibir suficientes solicitudes antes del 10 de marzo de 2026. Por ello, todas las peticiones recibidas después de esa fecha —con fechas de inicio de empleo del 1 de abril al 1 de octubre de 2026— están siendo rechazadas.

Sin embargo, gracias al incremento autorizado, aún quedan disponibles tres asignaciones de visas suplementarias, distribuidas a lo largo del año fiscal para atender las necesidades de empleadores con distintas fechas de inicio laboral.

¿Cómo se distribuyen las 64,716 visas adicionales?

La norma autoriza la entrega de estas visas en tres fases:

1. Primera asignación (1 de enero – 31 de marzo de 2026)

18,490 visas, solo para trabajadores que regresan.

USCIS ya recibió suficientes solicitudes para este bloque desde el 6 de febrero.

2. Segunda asignación (1 – 30 de abril de 2026)

27,736 visas, más las no usadas en la primera fase.

También solo para trabajadores que regresan.

Las peticiones pueden enviarse entre el 25 de marzo y el 23 de abril de 2026.

3. Tercera asignación (1 de mayo – 30 de septiembre de 2026)

18,490 visas, más las sobrantes de las fases anteriores.

Disponibles tanto para trabajadores que regresan como para nuevos solicitantes.

Los empleadores deben enviar solicitudes a más tardar el 24 de abril o antes del 15 de septiembre de 2026, dependiendo de la fecha de inicio del empleo.

Para esta tercera fase no se requiere experiencia previa en el programa, lo que abre oportunidades para quienes buscan viajar por primera vez con una visa H‑2B.

¿Quién puede solicitar estas visas?

Las visas adicionales están disponibles únicamente para empresas estadounidenses que demuestren —mediante un formulario especial— que sufrirán un daño irreparable si no pueden contratar a los trabajadores solicitados.

Dentro de estas visas:

46,226 están destinadas exclusivamente a trabajadores que regresan, es decir, personas que tuvieron visa H‑2B en alguno de los tres años fiscales anteriores.

18,490 pueden ser otorgadas a nuevos trabajadores, especialmente para empleos de final de temporada entre mayo y septiembre de 2026.

Los trabajadores no necesitan contar con estudios universitarios.

Cómo deben ser presentadas las solicitudes

USCIS exige que las peticiones del cupo suplementario se envíen a una línea de atención específica, identificada como:

“Atención: Cupo suplementario H‑2B del año fiscal 2026”

Además:

La fecha de inicio del empleo debe coincidir con la indicada en la Certificación Laboral Temporal (TLC).

Las solicitudes deben incluir solo una asignación específica.

Pedir un cambio de estatus para trabajadores dentro de Estados Unidos será rechazado; quienes estén en el país deberán salir y solicitar la visa en un consulado.

USCIS dejará de aceptar solicitudes bajo esta norma temporal después del 15 de septiembre de 2026 o cuando se agoten las visas disponibles.

Una oportunidad temporal pero significativa

El aumento extraordinario de visas H‑2B para 2026 no se repetirá automáticamente en años posteriores, ya que depende de una autorización legal limitada. No obstante, representa una oportunidad sin precedentes para miles de trabajadores que buscan laborar legalmente en Estados Unidos sin necesidad de un título profesional, y para empleadores que requieren mano de obra urgente.

Estados Unidos mantiene activo un formulario para reportar fraudes y abusos laborales dentro del programa, abierto tanto para ciudadanos estadounidenses como para trabajadores H‑2B.