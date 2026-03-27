El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró el viernes su decepción con los aliados de la OTAN por no enviar apoyo militar para asegurar el estrecho de Ormuz durante la guerra en Medio Oriente.

"No estuvieron allí", dijo en un evento económico en Miami. "Gastamos miles de millones de dólares al año en la OTAN, cientos, protegiéndolos, y siempre habríamos estado allí para ellos, pero ahora, debido a sus acciones, supongo que ya no tenemos por qué estar allí, ¿o sí?", agregó.

"¿Por qué estaríamos para ellos si ellos no están para nosotros? No estuvieron allí para nosotros", insistió Trump sobre sus aliados europeos, con los que ha tenido fuertes choques desde que regreso a la Casa Blanca en 2025.