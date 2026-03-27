Más de 300 soldados estadounidenses han resultado heridos desde el inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero, informó el viernes el Comando Central, a cargo de las operaciones.

"Desde el inicio de la Operación Furia Épica, aproximadamente 303 miembros del servicio estadounidense han resultado heridos. La gran mayoría de estas lesiones han sido leves, y 273 soldados han regresado al servicio", dijo el capitán de la Marina estadounidense, Tim Hawkins.

Un funcionario estadounidense que pidió no ser identificado dijo a la AFP que 10 soldados estadounidenses siguen gravemente heridos.

Según las últimas cifras, otros 13 soldados estadounidenses han muerto en la guerra, siete de ellos en el Golfo y seis en Irak.

Las fuerzas armadas de Irán dijeron el viernes que los hoteles que alojan a soldados estadounidenses en la región serían considerados objetivos legítimos.

"Cuando los estadounidenses (las fuerzas) entran en un hotel, desde nuestra perspectiva ese hotel se convierte en estadounidense", declaró el portavoz de las fuerzas armadas, Abolfazl Shekarchi, a la televisión estatal el jueves.

El gobierno iraní no ha publicado un recuento actualizado de víctimas, pero un grupo activista con sede en Estados Unidos afirmó el 23 de marzo que unos 1,167 soldados iraníes habían muerto, y que se desconoce la situación de 658 militares.

La AFP no puede verificar de forma independiente las cifras de víctimas en Irán debido a las restricciones a la prensa.

La guerra, denominada Operación Furia Épica por las fuerzas armadas estadounidenses, comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán, en los que murió su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Desde entonces, el conflicto se ha extendido por todo Oriente Medio.

Irán ha lanzado ataques con drones y misiles contra Estados del Golfo donde se encuentran bases militares estadounidenses y otros intereses.