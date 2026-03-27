TE RECOMENDAMOS

Alerta migratoria: millones podrían esperar años por visa familiar en EU tras políticas de Trump

Alerta migratoria: millones podrían esperar años por visa familiar en EU tras políticas de Trump

Congresista presenta resolución para impedir a Trump atacar a Cuba sin aval del Congreso

Congresista presenta resolución para impedir a Trump atacar a Cuba sin aval del Congreso

Agentes de ICE serán desplegados en aeropuertos de Estados Unidos: Esto es lo que harán

Agentes de ICE serán desplegados en aeropuertos de Estados Unidos: Esto es lo que harán

Alerta en Cuba: alto funcionario advierte preparación ante una posible agresión de Estados Unidos

Alerta en Cuba: alto funcionario advierte preparación ante una posible agresión de Estados Unidos

Claudia Sheinbaum respalda llamado de Andrés Manuel López Obrador para apoyar a Cuba

Claudia Sheinbaum respalda llamado de Andrés Manuel López Obrador para apoyar a Cuba

Cuba y EU negocian: Trump advierte ‘consecuencias’ mientras la isla enfrenta crisis energética

Cuba y EU negocian: Trump advierte ‘consecuencias’ mientras la isla enfrenta crisis energética

Dos veleros que transportan ayuda para Cuba desde México y que se habían dado por desaparecidos "transitaron con seguridad" hasta la isla, informó este viernes la Guardia Costera de

"La Guardia Costera de Estados Unidos recibió hoy a las 10H36 (14H36 GMT) un informe de que las dos embarcaciones transitaron con seguridad hasta ", declaró a la AFP un vocero, Anthony Randisi, en un comunicado.

La Guardia Costera no participó en las labores de búsqueda de los barcos, que según los organizadores del convoy humanitario llevan nueve tripulantes de distintas nacionalidades.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso un bloqueo petrolero de facto a Cuba en enero, lo que agravó la crisis energética y económica de la isla caribeña.

Desde la semana pasada, activistas de distintos países parten desde México a bordo de embarcaciones cargadas de alimentos y otros suministros para ayudar a la población cubana.

La Marina mexicana lanzó el jueves un operativo para dar con el paradero de los dos barcos, que zarparon el viernes pasado desde la Isla Mujeres (sureste de México) y con los que perdió contacto.

Los veleros tenían previsto arribar a La Habana entre el martes y el miércoles de esta semana, según la información recopilada por la Marina de México.

Un vocero del convoy Nuestra América dijo antes a la AFP que "los capitanes y las tripulaciones son navegantes experimentados, y ambas embarcaciones están equipadas con sistemas de seguridad y señalización adecuados".

La armada mexicana no precisó la identidad ni las nacionalidades de los tripulantes.

¿Cómo está Cuba tras bloqueo de Estados Unidos?

Cuba enfrenta una profunda crisis agudizada por la suspensión de abastecimiento de crudo desde Venezuela, tras la captura del mandatario de ese país, Nicolás Maduro, en una operación de fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

La ONU mantiene conversaciones con Washington para permitir la entrada de combustible con fines humanitarios.

El gobierno cubano ha impuesto medidas de emergencia para ahorrar carburante, incluido un estricto racionamiento.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

[Publicidad]