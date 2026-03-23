Tom Homan, zar de la frontera de la Casa Blanca, anunció que agentes de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) serán desplegados en aeropuertos de todo el país a partir de este lunes.

La noticia ha causado revuelo luego de las redadas y detenciones de ICE contra inmigrantes. Muchos viajeros se preguntan cuáles serán las tareas de los agentes en los aeropuertos.

Homan declaró, en el programa “State of the Union” de CNN, que los agentes de ICE apoyarán a la TSA con tareas de seguridad en las entradas y salidas de los aeropuertos, donde ha habido mucha afluencia de gente y largas filas para pasar el control de seguridad. Esto en medio del Cierre de Gobierno.

Indicó que los agentes de ICE cubrirán tareas de seguridad en los principales aeropuertos del país, pero que no ayudarán con la revisión de equipaje. “Como saben, un agente de ICE altamente capacitado puede vigilar una salida. Se asegura de que la gente no pase por esas salidas, que no entre al aeropuerto por ellas y cosas así, lo que libera a los agentes de la TSA para que puedan ir a los controles de seguridad y reducir las filas”.

“Donde sea posible, podemos brindar seguridad adicional. No veo a un agente de ICE revisando una máquina de rayos X porque no están capacitados para eso. Hay ciertas tareas de seguridad que realiza la TSA, y podemos reubicarlos en trabajos especializados para agilizar los controles”, añadió.

El presidente Donald Trump ya había dicho el sábado que desplegaría agentes de ICE en aeropuertos y que harían el trabajo “mejor que nunca”.

Homan añadió que las autoridades continuarán con las actividades de control migratorio en los aeropuertos. “Realizamos controles de inmigración en los aeropuertos constantemente. Así que eso no va a cambiar. No va a cambiar”.

Hace un par de semanas, la administración Trump reactivó el programa Global Entry, detenido por más de un mes debido al cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La medida busca reducir las afectaciones a viajeros frecuentes mientras continúa el bloqueo presupuestal.

El gobierno estadounidense anunció la reactivación del programa Global Entry, un sistema de vía rápida para viajeros previamente verificados, que había permanecido suspendido desde febrero como consecuencia del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional.

Un portavoz del DHS reiteró que la decisión responde a la necesidad de atender el creciente malestar de los usuarios: “Estamos trabajando duro para aliviar las molestias a los viajeros causadas por el cierre de los demócratas”, anotaron.