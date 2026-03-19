Por cuarta ocasión, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, NASA, reconoció al Templo de Kukulcán en Chichén Itzá y el descenso de la Serpiente Emplumada que ocurre durante el equinoccio de primavera.

El sitio Astronomy Picture of the Day (APOD) de la NASA hizo distinción a una fotografía tomada del Castillo de Kukulcán bajo el fascinante cosmos, tomada por el fotógrafo Robert Fedez.

¿Cómo ver el equinoccio de primavera en el Templo de Kukulcán? Fecha y hora

Cabe destacar que el templo prehispánico, ubicado en la península de Yucatán, será el centro de atención durante este fin de semana, en el que ocurrirá el equinoccio de primavera y descenderá la Serpiente Emplumada.

En torno al reconocimiento y la llegada de la primavera, la NASA lanzó recomendaciones para ver el momento preciso del descenso de la Serpiente en la pirámide: “Para ver a la Serpiente Emplumada descender de la pirámide maya se requiere una sincronización perfecta”, apunta APOD.

En el Templo de Kukulcán, el equinoccio es uno de los espectáculos más impresionantes de ver que ocurren en todo el año: si el cielo está despejado, la luz del sol proyecta sombras que forman triángulos en la escalinata, creando la ilusión de una serpiente descendiendo, asociada con la deidad maya Kukulcán.

Para apreciar con exactitud el fenómeno, se debe saber que el equinoccio ocurrirá el viernes 20 de marzo de 2026 a las 8:46 horas en punto, hora central.

El Templo de Kukulcán, una maravilla arquitectónica prehispánica

Esta pirámide, también conocida como El Castillo, mide aproximadamente 30 metros de altura y 55 metros en su base. Fue construida entre los siglos IX y XII por la civilización maya, con una estructura de terrazas escalonadas que no sólo destaca por su arquitectura prehispánica, sino también por su precisión como calendario y observatorio astronómico.

El fenómeno ha sido fotografiado junto a eventos celestes, como en una imagen de 2019 donde Júpiter y Saturno aparecen alineados con la Vía Láctea. En pocos días, un nuevo equinoccio volverá a ocurrir, marcando este mismo efecto no sólo en Chichén Itzá, sino en todo el planeta.

En 2012, la NASA reconoció al templo por primera vez por una fotografía del castillo bajo la constelación de Orión tomada en torno al solsticio de diciembre.

En su momento, la agencia señaló sobre el templo y la cultura maya: “Los mayas fueron astrónomos y matemáticos consumados, que usaban con precisión los movimientos cíclicos de las estrellas, el Sol, la Luna y los planetas para medir el tiempo y construir calendarios”.

Para la segunda ocasión, la NASA reconoció una fotografía de la Vía Láctea sobre la pirámide en 2019; la tercera vez se trató de una imagen captada durante el equinoccio de primavera de 2023.