¿Tienes entre 30 y 64 años? Si es así y aún no recibes un apoyo económico por parte del gobierno federal, es tu oportunidad de pedir la Pensión Bienestar: las autoridades abrirán el registro para que todos los interesados en recibir $3,300 pesos se inscriban en la próxima convocatoria. Te compartimos las fechas y los requisitos que necesitas cumplir. ¡Toma nota!

Miles de personas en México ya pueden acceder a un apoyo económico que se entrega a personas de entre 30 y 64 años. Como otros programas para el Bienestar, dicha iniciativa busca ayudar a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Es importante mencionar que este apoyo económico se refiere a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad , la cual abrirá los registros en tan sólo unos días, así lo informó la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.

¿Cuándo empieza el registro de la pensión Bienestar de 30 a 64 años?

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad abrirá un periodo de registro del 23 al 29 de marzo. El trámite se llevará a cabo en los Módulos de Bienestar, los cuales atenderán en un horario de 10:00 a 16:00 horas; su ubicación podrá consultarse en gob.mx/bienestar.

Fechas de registro a la pensión Bienestar 30 a 64 años por letra

-A, B, C: 23 de marzo

-D, E, F, G, H: 24 de marzo

-I, J, K, L, M: 25 de marzo

-N, Ñ, O, P, Q, R: 26 de marzo

-S, T, U, V, W, X, Y, Z: 27 de marzo

-Todas las letras: 28 y 29 de marzo.

Requisitos para solicitar la pensión Bienestar de 30 a 64 años

Identificación oficial vigente

CURP actualizada

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

(no mayor a 3 meses) Acta de nacimiento

Certificado o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitida por una institución pública de salud.

emitida por una institución pública de salud. Teléfono de contacto (celular y casa)

Considera que en ocho estados sin convenio, el registro es de 0 a 29 años, los cuales son Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro.

La cobertura con convenio para personas de 0 a 64 años está disponible en 24 estados, que son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.