Si tienes un hijo o hija que estudie la primaria en una escuela pública y quieres que reciba una apoyo económico para continuar con sus estudios, esta es tu oportunidad de inscribirlo a la Beca Rita Cetina, ya que en unos días estará abierto el registro para que los padres de familia los apunten. Entérate cuándo abre la convocatoria, cuánto pagarán a los niños de primaria y cómo puedes sacar tu CURP certificada, un documento necesario para recibir la ayuda.

El programa Beca Rita Cetina Gutiérrez ampliará su cobertura en 2026 para incluir a estudiantes de primaria inscritos en escuelas públicas, con un nuevo esquema de apoyo económico y un proceso de inscripción que padres y tutores deben conocer con anticipación.

Es fundamental que sepas que la ayuda dirigida a los estudiantes de primaria estará enfocada a cubrir los gastos de útiles y uniformes escolares, los cuales implican una fuerte inversión para las familias, ya que se destina una buen parte del gasto del hogar.

¿Cuándo empieza el registro de la Beca Rita Cetina Primaria 2026?

Las autoridades educativas confirmaron que el registro en línea para la Beca Rita Cetina en primaria estará disponible del 2 al 19 de marzo en el portal oficial becaritacetina.gob.mx. Los padres, madres o tutores deberán ingresar al sitio durante este periodo y completar los datos requeridos para inscribir a sus hijos de primero a sexto grado.

¿Cómo solicitar beca Rita Cetina para primaria?

Para poder inscribir a los estudiantes de primaria, los padres, madres o tutores deberán tener listos varios documentos y cumplir con requisitos básicos, entre estos se encuentran:

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio reciente

Número de teléfono celular

Correo electrónico

Del alumno:

CURP

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la primaria pública

¿De cuánto es el pago de la Beca Rita Cetina Primaria 2026?

A diferencia del esquema bimestral que se aplica en secundaria, la Beca Rita Cetina para primaria consiste en un pago único anual de $2,500 pesos por estudiante, destinado a apoyar la adquisición de útiles escolares y uniformes.

Este pago se depositará en la Tarjeta del Banco del Bienestar, al cual se entregará a las familias registradas.

¿Cómo sacar una CURP certificada?

El proceso puede realizarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet:

-Ingresa al sitio web oficial de la consulta de CURP del gobierno de México.

-El sistema ofrece dos modalidades de búsqueda: con la CURP (si ya conoces tu clave, ingrésala en el campo correspondiente) o con datos personales (si la olvidaste, puedes realizar la búsqueda ingresando tu nombre completo, fecha de nacimiento, entidad de nacimiento y sexo).

-Posteriormente, deberás completar el captcha o la verificación de seguridad para demostrar que no eres un robot.

-Una vez que el sistema localice tu registro, aparecerá tu CURP en pantalla. Asegúrate de que contenga la leyenda de certificación.

-Haz clic en el botón de "Descargar PDF". El archivo se guardará automáticamente en tu dispositivo.