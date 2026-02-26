Los adultos mayores que reciben la Pensión Bienestar están a punto de cobrar su pago de $6,400 pesos: de acuerdo con lo señalado por la Secretaría de Bienestar, en marzo se depositará el siguiente bimestre, por lo que es muy importante que te enteres sobre las fechas para que vayas programando tu visita al banco. Checa el calendario tentativo de pagos para que no te tome por sorpresa.

La Pensión Bienestar para Adultos Mayores es uno de los programas más populares del actual gobierno de Claudia Sheinbaum; este año se aumentó el monto del pago, por lo que ahora las personas de la tercera edad reciben $6,400 pesos bimestrales, dinero que les ayuda a pagar su gastos y deudas.

En los últimos días, los adultos mayores han manifestado su inquietud por saber a partir de qué día caerán los depósitos, ya que saben que el siguiente pago corresponde al bimestre marzo-abril, por lo que quieren estar al pendiente de cuando les llegue el dinero, en una época en la que habrá vacaciones por puentes y Semana Santa.

Calendario tentativo de pagos de la Pensión Bienestar Adultos Mayores Marzo 2026

En el caso de que los pagos del Bienestar inicien el lunes 2 de marzo, los depósitos podrían hacerse de la siguiente manera:

-Letra A: Lunes 2 de marzo 2026.

-Letra B: Martes 3 de marzo 2026.

-Letra C: Miércoles 4 y jueves 5 de marzo 2026.

-Letras D, E, F: Viernes 6 de marzo 2026.

-Letra G: Lunes 9 y martes 10 de marzo 2026.

-Letras H, I, J, K: Miércoles 11 de marzo 2026.

-Letra L: Jueves 12 de marzo 2026.

-Letra M: Viernes 13 y martes 17 de marzo 2026.

-Letras N, Ñ, O: Miércoles 18 de marzo 2026.

-Letras P, Q: Jueves 19 de marzo 2026.

-Letra R: Viernes 20 y lunes 23 de marzo 2026.

-Letra S: Martes 24 de marzo 2026.

-Letras T, U, V: Miércoles 25 de marzo 2026.

-Letras W, X, Y, Z: Jueves 26 de marzo 2026.

Te sugerimos esperar los avisos oficiales que emita la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.

¿Cuándo sale el calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar Marzo 2026?

Aunque no hay una fecha exacta, generalmente las autoridades de la Secretaría de Bienestar comparten el calendario oficial los primeros días del mes en que corresponda el depósito; en este caso, se espera que a partir del 2 de marzo se comience a entrega el apoyo económico para adultos mayores, madres trabajadores, mujeres entre 60 y 64 años y personas con discapacidad.