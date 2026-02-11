La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) puso en marcha el proceso de pre-registro para el programa de Viviendas del Bienestar 2026, dirigido a personas que no cuentan con un hogar propio y que tampoco tienen la posibilidad de acceder a un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). ¿Cómo puedes hacer el pre-registro en línea? Te compartimos los pasos y los requisitos obligatorios para solicitar tu casa.

El sueño de muchos mexicanos es tener una casa propia, pero esta meta puede ser muy complicada de cumplir, sobre todo cuando los precios de los inmuebles están por encima de lo que se puede cubrir con el salario mínimo y los sueldos percibidos en los empleos.

Es por eso que las Viviendas del Bienestar de la Conavi son una opción para todos aquellos que no cuentan con un departamento o casa propia. La última noticia que dieron las autoridades es que el pre-registro para solicitar una vivienda ya podrá hacerse en línea, por lo que se facilita y agiliza dicho proceso. Considera que el trámite es gratuito y se realiza como primer filtro para integrar el padrón de posibles beneficiarios.

¿Cómo hacer pre registro en Vivienda Bienestar 2026?

Paso 1 . ingresa al portal preregistropvb.conavi.gob.mx.

Paso 2 . Completa el formulario.

Paso 3 . Proporciona datos de tu ubicación.

Paso 4 . Sube la documentación requerida.

Paso 5 . Confirma tus datos.

Requisitos para solicitar una Vivienda del Bienestar 2026

Los requisitos que debes cumplir para ingresar al programa son:

Ingreso no mayor a 2 salarios mínimos .

. No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda.

No haber recibido apoyo previo por parte de la Conavi.

No contar con vivienda propia .

. CURP actualizada (para el pre-registro)

Si resultas seleccionado para la visita domiciliaria, estos son los requisitos

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

CURP

Comprobante de ingresos o carta de declaración de ingresos

Identificación oficial vigente

Comprobante de estado civil

Certificado de no propiedad

Carta de No Derechohabiencia.

Las autoridades han advertido que proporcionar información falsa puede causar la cancelación del trámite.

Una vez realizado el pre-registro, la CONAVI revisará la información y, en caso de cumplir con los criterios, el solicitante podrá ser contactado para continuar con el proceso de selección y asignación de vivienda.