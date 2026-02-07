Si estás pensando en pedir un crédito al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para comprar una casa en 2026 y ganas el salario mínimo, es importante que sepas cuánto dinero te presta dicho instituto para cumplir tu meta personal; aquí te contamos el monto que recibirías y el plazo que te daría para pagar tu crédito, es decir, cuántos años te llevaría liquidar la deuda. ¡Toma nota de esta información y considéralo en tu presupuesto!

Para millones de trabajadores en México que perciben el salario mínimo, el crédito del Infonavit representa la principal opción para acceder a una casa propia. De acuerdo con el instituto, el monto del crédito no depende únicamente del salario, sino de varios factores clave como la edad del trabajador, el ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda, el historial laboral continuo y la capacidad de pago.

Desde el 1 de enero del 2026 el salario mínimo general en México es de $315.04 pesos diarios (en la Zona Libre de la Frontera Norte de $440.87 pesos), por lo que al mes un trabajador que recibe dicho sueldo gana $9,582.47 pesos. Si dicho mexicano o mexicana quisiera tener su casa propia a través de un crédito Infonavit, debe consultar la calculadora que proporciona la dependencia para que conozca el monto máximo que podría prestarle.

¿Cuánto me presta Infonavit para comprar una casa si gano el salario mínimo 2026?

El monto que te presta Infonavit por ganar el salario mínimo 2026 (alrededor de $9,582 pesos), dependerá de la edad que tengas, pero aproximadamente serían más de 600 mil pesos.

Por ejemplo:

-Si tienes 30 años y ganas el salario mínimo, te presta: $602,691.86, por lo que mensualmente tendrías que pagar $2,771 pesos.

-Si tienes más de 40 años y ganas el salario mínimo, te presta: $591,993.18 pesos, por lo que mensualmente tendrías que pagar $2,773 pesos.

¿Cuántos años me tardaría en pagar mi crédito Infonavit si gano el salario mínimo 2026?

Entre 29 y 30 años es el tiempo que te tardarías en pagar tu préstamo de tu crédito Infonavit para comprar una casa, así que tómalo en cuenta.

Requisitos para solicitar un crédito Infonavit 2026