Carlos Slim Helú volvió a generar polémica tras criticar el esquema de jubilaciones anticipadas en Telmex, asegurando que permitir retiros desde los 48 años representa “una barbaridad” para la viabilidad financiera de la empresa, a la vez que lanzó una dura advertencia sobre la situación que enfrenta uno de sus más grandes negocios.

Una vez más las declaraciones del dueño de Telmex encendieron el debate sobre la edad de retiro en México, las pensiones para los trabajadores y el futuro laboral de miles de empleados.

Durante una reciente participación pública, el ingeniero Slim, de 86 años, cuestionó que algunos trabajadores de Telmex puedan jubilarse antes de los 50 años.

“Dejaron como una edad de jubilación de 48 y 53 años, que es una barbaridad”, afirmó el magnate mexicano de acuerdo con un video de Expansión. “Es excelente personal. Ha habido un problema delicado en Telmex, como lo hay en Pemex y en otros lados. Dejaron como una edad de jubilación de 48 y 53 años, que es una barbaridad, entonces tenemos unas edades de jubilación enormes que le pegan muy fuerte a Telmex”, informó el empresario.

Además, Slim Helú señaló que actualmente Telmex cuenta con aproximadamente 41,000 jubilados, cifra que complica la operación financiera de la empresa. ¿Cuál es la alternativa que planea Carlos Slim para solucionar esta situación? De primer momento, aseguró que se está negociando.

“Estamos viendo otras alternativas para tratar este tema de los 41,000 jubilados, y cuál es la razón que la jubilación temprana; entonces, se está negociando. Sobre el tema de los salarios no creo que anden muy mal, pero me voy a informar”, mencionó.

Anteriormente, el dueño de Telmex ya había manifestado su oposición a la jubilación temprana; por ejemplo, en febrero de 2025, mencionó que los mexicanos deberían trabajar al menos diez años más antes de jubilarse; señaló que la edad para obtener una pensión debería ser a los 75 años, ya que en México la esperanza de vida ha aumentado de forma considerable.

De acuerdo con el presidente de grupo Carso, cuando se fijó la edad de jubilación a los 65 años la esperanza de vida era menor y, conforme los años pasaron, se dieron avances en la medicina que ayudaron a que las personas vivan más tiempo.

Actualmente, los sistemas de retiro del IMSS ISSSTE mantienen reglas distintas según el régimen de cada trabajador. En el caso del ISSSTE, sus trabajadores ya podrán jubilarse antes de los 60 años ya que se estableció que la edad mínima será 53 años en mujeres y 55 años en hombres.