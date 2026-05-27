El plazo para el registro de las líneas telefónicas en México está a punto de vencer, con fecha límite al 30 de junio de 2026 . Si como usuario no registras tu teléfono a tiempo se te suspenderá la línea.

De acuerdo con lo establecido por el Gobierno Federal, el registro está ligado a la verificación de identidad de los titulares de líneas móviles y aplica principalmente a números activos bajo ciertas modalidades, así como en líneas nuevas o antiguas.

En torno a esta ordenanza de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), el empresario Carlos Slim opinó que el gobierno debería replantear el registro de telefonía móvil en México debido a que no hay suficiente tiempo para realizarlo ya que los mexicanos no están convencidos y confiados en llevarlo a cabo antes de la fecha límite.

“Lo del registro es algo muy complicado. Creo que deberían darle una reestudiadita para que sea más eficaz para conveniencia del cliente y de la autoridad”, sugirió el empresario.

El dueño de América Móvil, que opera Telcel en el país, destacó que el número de registros telefónicos creció bastante al inicio en la modalidad de pospago, que es donde los usuarios proporcionan sus datos personales mientras hacen la contratación del servicio, en comparación del prepago, que se basa en las recargas telefónicas y que es la más usada por los usuarios en el país.

“Está creciendo más fácil en el pospago, pero demasiado corto el tiempo, entonces está lento para todos. Nosotros, creo que vamos más o menos rápido para hacer el registro en el pospago porque ya con todos los nuevos entra el registro”, comentó.

“Está en proceso, se están haciendo miles, millones de registros, pero (...) hay como 140 millones o más de clientes, puede que más”, agregó el hombre más rico de México.

"Carlos Slim":

Porque pidió reconsiderar el plazo otorgado para el registro obligatorio de líneas telefónicas pic.twitter.com/wSNg6w6MAM — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 27, 2026

CRT pide hacer el registro y tener confianza

¿Ya hiciste tu registro de línea telefónica? Desde que se anunció esta ordenanza por parte del gobierno y la CRT, los usuarios de telefonía en México se han sentido escépticos y hasta desconfiados sobre la necesidad de hacer el trámite.

Y es que se ha comentado que el objetivo del registro es un monitoreo, o espionaje, de datos por parte del gobierno o de las mismas empresas telefónicas como Telcel o AT&T. La comisión se ha encargado de desmentir estos rumores, asegurando que el trámite es seguro y es para le beneficio de los usuarios.

“Las compañías telefónicas no almacenan ningún dato biométrico como foto o huellas, sólo nombre, CURP y número telefónico”, apunta la CRT sobre los datos que se requieren para hacer el registro.

¿Cómo y en dónde hacer el registro de la línea telefónica?

Si no has hecho tu registro, puedes acceder al portal de la CRT para llevarlo a cabo de forma segura y rápida. En el sitio web https://portal.crt.gob.mx/gestion-de-lineas-telefonicas-moviles deberás seleccionar tu compañía, y registrarte.

En el proceso se te pedirá un código de registro que la empresa envía a tu teléfono celular, posteriormente debes seleccionar la identificación oficial y aceptar el Aviso de privacidad.

Una vez que hayas hecho estos pasos básicos podrás continuar tu registro de línea telefónica verificando tu identidad y siguiendo los pasos que se te pidan.