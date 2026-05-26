Yolanda Andrade y el exboxeador Julio César Chávez protagonizaron un íntimo momento en medio de un reencuentro que tuvieron junto a Monserrat Olivier y otros amigos en común.

En un video que circula en redes sociales, y que rápido se hizo viral, se aprecia a la conductora de MoeJoe abrazando a Chávez mientras él le da ánimos para seguir adelante en medio de su lucha contra la enfermedad de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y su reciente diagnóstico por neuralgia del trigémino.

En las imágenes, se aprecia a ambas celebridades abrazándose con confianza y compartiendo un beso en la boca a la vez que Chávez le pide que le eche “más ganas”. Segundos después y con ánimo, Yolanda le pide: “Me tienes que gritar: ‘Échale más huevos, cabr*ona’”.

Junto a Monserrat, Julio le dice a la cámara: “Aquí con la Montse y con mi querida Yolanda. Échale huevos, échale ganas. Sólo por hoy va a estar bien, sólo por hoy me la voy a pasar a toda madre”.

La reunión entre ambos amigos, ambos oriundos de Sonora, ocurre semanas después de que Yolanda diera una actualización sobre su estado de salud.

Según contó, hace meses le diagnosticaron neuralgia del trigémino, un padecimiento nervioso que le provoca fuertes dolores en el rostro y que tiene posibilidades de empeorar con el paso del tiempo.

En su momento no detalló qué enfermedad padecía además de ELA, hasta ahora. Andrade contó en sus redes sociales que padece neuralgia del trigémino, una de las “cinco enfermedades más dolorosas”, según un video que compartió al respecto.

Esta no es la primera vez que Julio César Chávez aparece a cuadro con Yolanda Andrade en medio de sus luchas de salud. A inicios de año, en medio de rumores sobre su fallecimiento, el boxeador se reunió con la presentadora para desmentir todos los comentarios hechos por usuarios de internet y de la prensa en torno a su condición.

“A todos los periodistas y a todos los amigos que matan y entierran todos los días a Yolanda Andrade, aquí está mi hijita coleando”, comentó Chávez en un video compartido en Instagram.

“Está más cuerda y más sana que yo. La verdad muy contentos de que esté aquí Yolanda”, comentó el expugilista. En el video la presentadora dice que está muy feliz de estar con Julio César y con su familia y pidió que no se hicieran rumores en torno a su muerte.

Ambas celebridades formaron una entrañable amistad cuando ambos compartían un duro momento en su vida, complicada por el consumo de alcohol y drogas.